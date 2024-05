Raúl Navas se alista al tramo final de competición

Cada vez queda menos para que la temporada llegue a su fin. El Recreativo de Huelva se juega entrar en playoff en las últimas tres jornadas de liga y para ello necesitará contar con los máximos efectivos posibles. Más allá de lesiones puntuales que han podido trastocar la planificación del equipo, Abel Gómez no ha podido experimentar demasiado en sus alineaciones fruto de una plantilla que se quedó algo corta al cierre del mercado invernal. Prueba de ello es que apenas tres jugadores superan los 1.000 minutos de juego descontando el teórico once inicial.

No obstante, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Lo cierto es que por unas causas u otras, Raúl Navas nunca acababa de entrar en los planes del entrenador. El veterano central llegaba en el último día de mercado con buen cartel tras disputar 27 partidos la pasada campaña en LaLiga Hypermotion defendiendo la zamarra del Mirandés.

Después de una lesión de menisco que le hizo perderse los últimos tres meses de 2023, el sevillano volvía a estar disponible a comienzos de año. La pareja formada por Rubén Serrano y Alberto Trapero, afianzada durante la primera vuelta, comenzó a dar muestras de debilidad, lo que hizo que Gálvez y el propio Raúl Navas se repartieran las titularidades entre los meses de febrero y abril.

De hecho, el propio futbolista reconocía en rueda de prensa hace algunas semanas encontrarse "muy a gusto con el con el juego del equipo", además de mostrar su total disposición al míster: "Cada vez que quiera contar conmigo yo aporto mi granito de arena, cuando me toca hacerlo desde el banquillo lo hago y cuando me toca hacerlo desde el once titular pues lo hago también".

Dicho y hecho. Navas acumula dos titularidades consecutivas por segunda vez esta temporada. No lo hacía desde el mes de septiembre, cuando salió de inicio en Melilla (0-0) y en casa ante el Castellón (0-3). En la derrota frente al Linares, pese a cometer un más que discutible penalti, fue sustituido en la segunda parte. En Alicante logró completar los 90 minutos a muy buen nivel.

Despejó multitud de balones, sacó el balón jugado cuando el césped lo permitía y cortó varias jugadas peligrosas en ataque del Intercity, una de ellas un gol cantado cuando Konare se disponía a empujar a puerta vacía lo que hubiera supuesto el 1-3 minutos antes de que lo hiciera Cristo Romero.

Así las cosas, Abel recupera definitivamente un efectivo más para la causa y tendrá que decidir quién será el acompañante de Rubén Serrano, el cual volverá teóricamente al centro de la zaga después de actuar como mediocentro el pasado domingo por los condicionantes del campo.