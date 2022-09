El Recreativo va con todo a por el derbi

El Recreativo de Huelva visita este domingo al San Roque (Ciudad de Lepe, 18:00) en uno de los partidos más esperados del año, correspondiente a la jornada 2 del grupo 4 de la Segunda Federación.

Pronto llega el derbi provincial y lo hace en un buen momento para el Decano, que ganó su partido inaugural al Yeclano Deportivo por 2-1. Abel Gómez, que ha destacado el buen ambiente con el que se ha desarrollado la semana de trabajo, cuenta prácticamente con toda su plantilla al completo (todos han entrado en la convocatoria); aunque algunos jugadores arrastran molestias se espera que estén a disposición del técnico, siendo la única baja la del delantero Juan Delgado, que no está aún recuperado de su lesión.

El técnico del Decano comentó recientemente en una entrevista a este diario que no suele repetir alineación, por lo que podría introducir algún cambio en el equipo respecto al que ganó en la jornada inaugural. Ante el Yeclano el equipo dio una muy buena imagen en los primeros 45 minutos, pero luego perdió protagonismo, dio un paso atrás y cedió la iniciativa; a punto estuvo de ver cómo su rival le empataba, pero supo sufrir y hacer bueno el gol de Dopi.

Abel, en la previa al encuentro, aseguró que el equipo tiene cosas que corregir respecto a su debut “sobre todo a nivel defensivo”, dando una pista sobre por dónde pueden ir las novedades. Así, el probable once inicial lo formaría con Rubén Gálvez en la portería; Juanjo Mateo y Fran Ávila (ambos ex jugadores del San Roque) podrían repetir en los laterales, al igual que Adrián Crespo en el centro de la defensa; su acompañante el pasado sábado fue Manu Galán, que podría ceder su puesto a Rubén Serrano o a Bernardo Cruz (el cordobés cuando esté a su nivel está llamado a ser el acompañante de Crespo, pero en la jornada inaugural no estuvo ni convocado y habrá que ver cómo ha sido su evolución en esta semana para ver si está en disposición de salir de inicio).

En el centro del campo es probable que vuelva a apostar por Josiel Núñez, Jordi Ortega y Adriá Arjona, y en la parcela ofensiva también podría introducir alguna novedad: Peter, que brilló ante el Yeclano y desbordó con facilidad el tiempo que estuvo en el terreno de juego, parece fijo; Pablo Caballero parte con ventaja por el puesto de delantero centro frente a un Dopi que llegó y besó el santo anotando el 2-1 final. Y más candidatos tiene la última plaza de extremo, ya que Juanito estuvo gris y en esa posición hay mucha competencia.

Ni el césped ni el colegiado condicionarán el plan de partido del Recreativo; el terreno de juego del San Roque no está en su mejor estado, como tampoco lo estaba el del Nuevo Colombino hace siete días. También será importante que los jugadores sepan ‘leer’ el arbitraje y dónde pone el colegiado el listón de las tarjetas; el pacense Jesús Delfa Ramos tendrá una gran presión tanto por lo ocurrido con el San Roque la pasada jornada (3 jugadores expulsados ante el Mar Menor) como por el ambiente que habrá en el estadio y por la intensidad que pondrán ambos equipos en un partido que se intuye muy físico.