Pavón: "Encaramos el partido ante el Recreativo de Huelva muy motivados"

Semana de partido grande en el Ciudad de Lepe. Quizás llegue demasiado pronto, pero un San Roque de Lepe-Recreativo de Huelva siempre será una cita especial para el fútbol onubense, más aún si se produce en competición oficial con la primacía en la provincia de Huelva deportivamente hablando. Sobre este y otros temas Huelva Información ha hablado con Juan Manuel Pavón, actual entrenador del equipo lepero y con una gran parte de su trayectoria deportiva, tanto en su etapa de jugador, como en la de entrenador, ligada al conjunto albiazul.

¿Llega pronto este partido, el primero que cualquier aficionado de San Roque o Recreativo buscó cuando se conoció el calendario?

Sí, llega pronto, pero no deja de ser un partido más. Eso sí, el partido lo encaramos muy motivados, por enfrentarnos a un equipo tan importante como el Recreativo que quiere ascender y por ser los dos equipos más representativos de la provincia de Huelva. Eso le da un plus con respecto a los jugadores para encarar el partido de la mejor forma posible.

Los antecedentes de Pavón en el Recreativo también cuentan, ¿será un partido especial para usted?

Sí, claro, He pertenecido muchos años al Recre, pero también pertenecí en su momento al San Roque con 19 años, un club al que siempre le he tenido mucho cariño, ahora mucho más como su entrenador, obviamente. He estado en los dos equipos y he tenido muchos compañeros en ellos, por lo que en ese aspecto sí que será un partido especial para mí.

En cualquier caso, no es la primera vez que se enfrenta al Recreativo, ya lo hizo en una ocasión cuando entrenaba al Cádiz, B, ¿le quita eso parte del sentimentalismo al enfrentarse de este domingo?

No, para nada. El Recre es el sitio donde me he criado. He sido jugador, he sido entrenador, he pasado por muchos sitios dentro del club y ahora me enfrento a ese equipo, así que cada vez que me enfrente a ellos sentiré algo distinto.

El partido de esta jornada llega con unos condicionantes extraños después de lo ocurrido en la primera jornada que le dejarán sin poder contar con los tres sancionados tras las expulsiones ante el Mar Menor, Joel, Antonio López y Paco Torres.

Es cierto que estamos condicionados por las expulsiones, pero en este caso yo no hablo de titulares, sino de jugadores que están en buen momento. Y ahora mismo tanto Joel como Paco Torres o Antonio son jugadores en este momento muy importantes en esta plantilla y eso el equipo puede ser que lo note, pero estamos convencidos de que los que salgan en su lugar lo van a hacer tan bien como ellos o mejor. De lo que estoy seguro es de que vamos a competir con garantías. Solo esperar que durante la semana no haya bajas por lesión.

Hablando más en general, ¿está Juanma Pavón contento con la plantilla de la que dispone?

Sí, muy contento. Tenemos una plantilla joven, con mucha energía, con muchas ganas de crecer y por ahí tenemos que aprovecharnos de estas circunstancias. Por poner alguna pega, quizás nos ha faltado algo de veteranía y de jugadores conocedores de la categoría, pero eso vale dinero y tenemos que entender que nosotros somos un equipo con un presupuesto modesto. Aun así, hemos intentado peinar el mercado y creo que Manolo Santana ha hecho una buena labor.

Y mirando al resto de la temporada, ¿el objetivo es solo conseguir la permanencia o se puede aspirar a algo más?

De salida queremos buscar la permanencia, eso lo tenemos superclaro, pero eso no quita que queramos soñar. Lo que pasa es que eso no vale decirlo ahora, lo de soñar hay que lograrlo jornada tras jornada porque al final te puedes llevar un chasco. Nuestras intenciones son salir de la zona de descenso y alejarnos lo máximo posible, y una vez conseguido eso hay que soñar y el sueño es gratis. Eso lo hemos hablado en el vestuario con los jugadores y nos gustaría soñar con que es posible meternos en la zona noble de la clasificación.

Para concluir, ¿algún llamamiento a la afición para el derbi del domingo o en estos partidos la afición se motiva sola?

Yo creo que en este partido los aficionados ya vendrán motivados. Querrán ver a su San Roque ganarle al otro equipo más representativo de la provincia. De todas formas, ya hemos visto a lo largo de temporadas pasadas que los buenos aficionados del San Roque van a estar con su equipo en los buenos momentos, pero también estarán en los malos, y este es un partido bonito para disfrutarlo y que sea una fiesta, también con los aficionados que vengan a ver al Recreativo.