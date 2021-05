Pouso: "Hemos tenido el acierto que nos ha faltado otros días"

El entrenador del Decano, Carlos Pouso, ha atendido a los medios al término del choque ante el Lorca Deportiva para decir que "ha sido un partido que hemos encarrilado pronto y hemos gestionado bien la ventaja. Hemos tenido el acierto de cara a gol que otros días nos ha penalizado. El equipo ha tenido esa dosis de acierto que otros días nos ha faltado".

Acerca de la victoria y del enfoque de la misma ha dicho que "cuando yo hablaba de que tenía una espinita no me refería a un partido, si no a la situación en general. Esta victoria no quita ninguna mancha. Y mi mochila es gorda, pero los chavales han vivido un auténtico infierno".

"No sé si ha habido gente que se ha frustrado más por la victoria, pero lo que nos digan lo tenemos que aceptar porque nos lo hemos ganado. Les había dicho que no hicieran ningún gesto porque lo que nos dijera la gente nos lo merecíamos", ha añadido sobre el clima vivido. Sobre la afición ha dicho que "me hubiera gustado que hubiera habido 8.000 aficionados, aunque nos hubieran pitado. El año que viene no estaremos la mayoría, pero la gente no debe abandonar al Recre".