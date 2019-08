Monteagudo deja entrever el debut de Chuli este domingo, pero no como titular

AVANCE. Alberto Monteagudo ha comparecido en rueda de prensa para abordar la previa del encuentro del domingo ante el Talavera (Nuevo Colombino, 20:00) y para abordar diversos temas de actualidad del Recreativo de Huelva.

El técnico ha hablado sobre Chuli: "Lo quiero tener entre los 18 convocados; es el Nuevo Colombino, su casa, la gente lo quiere, transmite energía... necesita tiempo porque lleva un mes entrenando solo", apuntando a que no saldrá como titular "pero sí está para 15 minutos".

El plazo de fichajes termina el lunes y Monteagudo espera que lleguen refuerzos. "Podríamos traer a algún jugador sénior más; podría ser (el riotinteño) José Carlos, pero buscamos un punto más. Tiene una calidad de miedo pero le falta un punto de chispa", asegura el técnico quien añade que "no tenemos idea de dar más bajas", aunque deja la puerta abierta si sale la opción de incorporar a un jugador de calidad a un precio asequible, en cuyo caso podría ser Carlos Martínez el sacrificado, puesto que la opción del meta Álex Lázaro no se contempla. "Nunca he tenido dos porteros sénior, es la primera vez, pero el portero no se toca".

El posible once inicial y el sistema de juego vuelven a estar condicionados por las bajas. Así, el manchego no podrá contar con Víctor Barroso "necesita una semana más", ni con Irizo "se queda fuera de la convocatoria por unas molestias", ni con Rubén Cruz "es difícil que esté incluso para la semana que viene. Trastoca porque es un jugador consolidado y viene de hacer goles, pero están Carlos, Quiles y Chuli que pueden suplirlo", mientras recupera a Alfonso "su importancia crece con las bajas; potencialmente puede jugar en Segunda División y tiene que demostrarlo aquí". Tampoco estará el sancionado Sergio Jiménez: "Es un jugador posicional que siempre está", apuntando que Gustavo puede ser su sustituto "tiene esa capacidad, es fuerte, rápido y tiene todas las condiciones", sin descartar opciones como Ponce o Fran "un chaval de 17 años que me está gustando y al que tenemos que cuidar".

Tenemos que mandar un mensaje a la Liga que cuando vengan aquí, vienen a un campo difícil"

Monteagudo comentó que no hay presión por el debut en casa. "Lo importante es ganar y ser lo que queremos ser. Lo que añade responsabilidad es la afición, que es un ejemplo para todos nosotros. En casa tenemos que ser competitivos y mandar un mensaje a toda la liga de que cuando vengan aquí vienen a un campo difícil".

Reiteró que el sistema de juego es secundario ya que la filosofía del equipo es siempre la misma: "Queremos ser un equipo vertical, rápido, que pise el área rival y genere ocasiones, pero también tenemos que morder. ¿Dos o tres centrales? Ya se verá, pero tenemos que estar entre los tres menos goleados del grupo si queremos ser un equipo importante, y para eso hay que corregir los errores individuales. Los desajustes defensivos en San Fernando fueron puntuales".

Sobre el Talavera comentó que "lo estuve viendo el domingo allí; tiene un juego directo, con una delantera de calidad; vive de robar el balón y correr, por eso hay que estar concentrados y obligarles a correr hacia atrás. Si hacemos las cosas bien podemos hacerles daño. Tenemos que ser dominadores, pero intentando que cada pérdida de balón no sea un problema".

Por último, Monteagudo deja un mensaje de ilusión y esperanza: "Sé lo que es el Recreativo, he sido jugador y conozco la historia del año pasado. Huelva es otra cosa, ahora y hace 20 años cuando estuve yo, y quiero vivir lo que viví hace 20 años pero elevado a la enésima potencia".