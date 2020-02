Monteagudo: "Estoy jodido porque yo quería seguir aquí"

Alberto Monteagudo ha puesto punto y final a su etapa como técnico del Recreativo este mediodía. El entrenador de Valdeganga ha comparecido ante los medios para despedirse del Decano. El míster ha aparecido en la sala de prensa La Provincia junto al presidente Manolo Zambrano y al secretario técnico Juan Antonio Zamora, aunque la mayoría de empleados presentes en el Nuevo Colombino también han querido acompañar al albaceteño en su adiós.

Zamora ha tomado la palabra en primer lugar para indicar que "es un día complicado para mí personalmente y para el club, venimos a acompañar a Alberto en su despedida. En el día de ayer se le comunicó su cese, que se debe únicamente a lo deportivo. Quiero agradecerle su trato, su dedicación, su forma de implicarse... Le costó mucho venir, pero lo hizo por su recreativismo, pero desgraciadamente el proyecto no se ha podido llevar a cabo. Le deseamos todo lo mejor, tiene un futuro prometedor y esta será siempre tu casa".

A continuación Monteagudo, que ha querido estar solo, ha querido explicar el desarrollo de los acontecimientos que ha vivido desde el pasado verano, lo ha hecho con emotividad y con sentimiento, conteniendo las lágrimas y los nervios y no escondiendo que su dolor va más allá de lo estrictamente profesional: "Esta es una rueda de prensa complicada. Me va a costar un poco porque es diferente. Hace 21 años que ascendí con este club, hay gente que está aquí hoy. Quiero agradecer al consejo de administración por su implicación, a los futbolistas, que el domingo demostraron que querían, es un equipo que quiere, que está vivo y que va a mejorar; y a la afición, acepto las críticas porque soy entrenador, pero hay pocas aficiones como esta. A Zamora, que me da la impresión de que no está consolidado con todo lo que hace. Un director deportivo no hace todo lo que hace Zamora, además de ser un tipo honrado, humilde, trabajador y fiel; y a Manolo Zambrano porque siempre me ha transmitido su confianza".

El ya exentrenador del Recreativo ha comentado que "no estoy conforme con el momento de la destitución, quizás sí en la racha de los nueve partidos. Ahora teníamos a José Carlos o Alberto Martín, que nos iban a ayudar a poner la piedra para pelear por el ascenso el próximo año, por eso era un proyecto. Creo que el equipo iba a ir a más en la segunda vuelta".

Ha explicado cómo llegó al Recreativo en el pasado verano asegurando que "yo no quería entrenar en Segunda B porque llevo 11 años entrenando y había entrenado en Lugo y quería esperar un Segunda. Le dije a clubes de Segunda B que no y le dije al Recre dos veces que no, pero luego llegué a mí casa y pensé en el viejo Colombino, en el antiguo Paraíso, en Bornes... Y llamé a Zamora y le dije que sí. Yo soy recreativista desde hace 21 años y tengo ese sentimiento. Ese sentimiento me hace firmar aquí y desde ahí comenzamos a trabajar Zamora y yo. Es muy complicado hacer la plantilla del Recreativo, algún día Zamora tendrá que sacar la cantidad de futbolistas que me dicen que no. El primer delantero que llamé fue Aketxe, y me dijo que no. Nosotros ahora mismo no somos un caballo ganador. Caballo ganador es el Córdoba, que firma a jugadores que han jugado 40 partidos el año pasado en Segunda. Estoy convencido de que el club va a salir de la situación en la que está y que va a terminar el año con una buena sensación y va a plantar los cimientos para el año que viene. Al final los jugadores y yo somos los responsables a partes iguales. Hay jugadores de máximo nivel que no han dado rendimiento porque son personas".

Se ha ido Monteagudo señalando que "soy un recreativista más. He disfrutado dentro de lo que he sufrido. Mis hijas se quieren quedar, han venido al fútbol más que en ningún sitio y aquí nos vamos a quedar. El fútbol es así". También ha explicado que ha hecho referencia en alguna que otra ocasión a su título con el Cartagena porque "me he sentido a veces un poco minusvalorado. Aquí he notado a veces que era como estar un regalo estar aquí, pero entiendo que no hemos llegado al nivel y que estoy fuera porque esto es así".

A pesar de todo, Monteagudo no se arrepiente de haber firmado por el Recreativo: "El año pasado fue primero, pero el Atlético de Madrid ganó una Liga, pero no va a ganar más porque compite con Real Madrid y Barcelona. Ojalá el Recre pueda ser primero todos los años, pero es muy difícil". Ha seguido indicando que "yo no tengo ni una palabra mala hacia Carlos (Hita), el presidente o hacia los futbolistas. Los futbolistas se han despistado porque son despistados. Son jugadores irregulares, como el equipo. A mí me gustaría que hubiéramos sido el equipo de la segunda parte del otro día, pero no lo hemos sido. Estoy contento de haber venido, me he sentido arropado... Estoy jodido porque quería estar aquí. Soy honrado en mi trabajo y no agacho la cabeza porque lo doy todo".

Por último, y es un gesto de caballerosidad, ha dicho que "en el mundo del fútbol los entrenadores somos lo que somos, pero mi teléfono lo tiene Claudio para lo que quiera. Deseo de corazón que le vaya bien y que ascienda, si no puede ser este año el que viene. Ojalá que dé en la tecla y le vaya mejor que a mí".