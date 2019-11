Monteagudo: "Creo que es demasiado castigo"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha atendido a los medios al término del encuentro que su equipo ha disputado ante el Yeclano. El míster de Valdeganga ha analizado el choque diciendo que "hemos empezado el partido muy bien. En el minuto 3 nos han sacado un remate bajo palos de Rubén Cruz, hemos sacado varios saques de banda en zona de finalización y luego ellos marcan en una jugada que teníamos que haber cortado antes. En la segunda parte el portero de ellos saca una ocasión clara con el pie, nos anulan un gol que no debe ser porque viene de un rebote y ellos en un córner nos han hecho el segundo". Ha continuado refiriendo que "creo que es demasiado castigo, pero es verdad que llevamos ocho semanas sin ganar. Ahora mismo cada gol que encajamos es un hachazo. Nunca tuve una racha igual como entrenador. Necesitamos mucho para hacer gol y todas las jugadas en contra nos penalizan. Sé que el fútbol es esto y quiero buscar la parte de ganar un partido, darle la vuelta a la situación y coger una racha positiva".

Ha explicado Monteagudo que el Recre cambió su estilo de juego para adaptarse a La Constitución: "Hemos jugado más directo. Nos hemos adaptado a las circunstancias del terreno de juego. Queremos ganar y ser más efectivos. Queremos dejar la portería a cero, pero en la primera jugada en banda de ellos, se va de cuatro jugadores y nos hace gol, creo que es evitable. Hemos aparcado el discurso del principio de jugar bien porque ahora mismo la prioridad es ganar".

El míster del Decano ha hablado de su situación personal y de su futuro como entrenador del Recreativo: "Llevo ocho partidos sin ganar y sé dónde estoy, porque he sido jugador de este equipo. Creo que el equipo tiene alma y los jugadores quieren, pero tenemos que cortar esto. Pudimos ganar la semana pasada, no lo hicimos y hoy volvemos a perder, esto lo complica todo". "En las malas y en las buenas lo que tenemos que hacer es entrenar. El resultado condiciona al entrenador. Yo firmé por dos años, rechacé otras ofertas de Segunda B... Entiendo que la gente haya perdido confianza, pero creo en la plantilla. Estamos en un momento mental muy jodido, pero creo que podemos darle la vuelta. Es duro para un equipo que lleva siete semanas sin ganar empezar perdiendo", ha añadido.

A pesar de la situación por la que atraviesa el Recre, Monteagudo se considera capacitado para soportar mentalmente: "He vivido tantas situaciones como jugador y como entrenador que esta racha no me va a mermar. Hay que insistir, insistir y volver a insistir. Tenemos que intentar ganar la semana que viene ante nuestra afición y volver a hacerlo la siguiente para irnos de vacaciones con otras sensaciones".

El de Valdeganga le mandó un mensaje a la afición para decirle que "la necesitamos. Este club ha pasado muchas dificultades para que ahora por unos malos resultados nos vengamos abajo. La gente del Recreativo siempre está y ahora la necesitamos".