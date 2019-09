Monteagudo confirma que el Recreativo tendra en Mérida las bajas por lesión de Óscar Ramírez, Irizo y Rubén Cruz

Alberto Monteagudo, técnico del Recreativo de Huelva, tiene las bajas seguras por lesión para el partido del domingo en Mérida de Óscar Ramírez, Rubén Cruz y José Manuel Irizo mientras que la presencia de Quique Rivero y Alfonso Fernández en la convocatoria dependerá del entrenamiento de mañana sábado.

El entrenador ha acudido esta mañana a la sala de prensa del Nuevo Colombino, donde ha hablado del encuentro frente al conjunto extremeño en el Estadio Romano, en el que el Recre buscará su primer triunfo a domicilio de la temporada.

Monteagudo ha explicado que “los que siguen en el proceso de recuperación -se refiere a Irizo y Rubén Cruz, que llevan lesionados desde el encuentro de la primera jornada en San Fernando- ya están más cerquita de poder volver y se ha incorporado a la enfermería alguno como Óscar”. Sobre Quique Rivero, quien tuvo que abandonar el partido del pasado domingo frente al UCAM Murcia tras sufrir una durísima entrada de Hugo Álvarez, ha comentado que “a lo mejor llega, al final no tiene nada. Tenemos la gran suerte de que no se ha roto nada. A ver si mañana (léase el sábado) puede entrenar con el grupo y decidimos llevárnoslo. Creo que si entrena, es posible que pueda venir a Mérida. Óscar no, va tener que esperar por lo menos una semana como mínimo y Alfonso tiene unas molestias en la parte de atrás de la pierna y no ha entrenado durante la semana. Vamos a ver si puede entrenar mañana (por el sábado) pero lo veo con muchas dudas”.