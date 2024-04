Miguelete: "Estoy ansioso esperando la oportunidad de tener la primera titularidad"

Semana especial para Miguelete. El jugador natural de Jerez de la Frontera recibirá este domingo la visita de los que eran sus compañeros de equipo hace tan solo dos meses en el que será "un partido bonito para mí. Ver a tus ex compañeros que les tengo muchísimo cariño, a la gente del club", señaló. Su reciente vinculación con el Atlético Baleares no es motivo de momento para que el cuerpo técnico necesite de sus servicios: "De momento no. Yo creo que ellos saben mucho más de fútbol que yo, ven muchos más videos, analizan más al rival. Si necesitan algo pues ahí estaré yo para decir lo que pueda".

El extremo comenzó analizando la vuelta al trabajo matizando que ayer fue un día de adaptación "y ya hoy hemos empezado a preparar el partido de este fin de semana y estudiar al rival". El Recreativo de Huelva estuvo cerca de arañar un punto en su visita a Castellón en una segunda parte en la que "hicimos un buen trabajo, el equipo supo imponerse al resultado que tuvimos en la primera parte y pienso que dimos una buena cara en el partido. Así que es verdad que estamos con mucho ánimo y con ganas de ganar en nuestro estadio", por lo que consideró que salen reforzados a pesar de la derrota.

Además, abogó por darle continuidad a la segunda parte del partido, esgrimiendo que están "buscando la versión de la segunda parte ante un rival que sin duda es de los mejores de la categoría, por eso está en la posición en la que está. Por eso estamos buscando la mejor versión de nosotros mismos".

El futbolista llegado a la disciplina del Decano en las últimas horas del mercado invernal, se mostró "ansioso esperando la oportunidad de tener la primera titularidad, de tener muchos más minutos y demostrar el jugador que el Recre ha fichado", al mismo tiempo que reconocía que es "complicado salir 10 minutitos o 15, el ritmo del partido está muy alto y es muy complicado ponerte a la altura en diez minutos. Al final siempre se intenta hacer lo posible para aportar al equipo en esos últimos minutos y poder darle piernas nuevas".

Sobre los dos partidos consecutivos que tendrá el Recreativo en casa y la batalla por la quinta plaza, Miguelete se mostró tajante afirmando el objetivo de la plantilla "siempre es conseguir de tres y más en nuestra casa. Creo que aquí nos tenemos que hacer mucho más fuertes de lo que lo estamos siendo. Tenemos que sacar los máximos puntos aquí por no decir todos y yo creo que la quinta plaza pasa por los partidos que jugamos aquí".

Por último, matizó entre risas que es "mejor tener a la afición del Recre de local que no de visitante", aludiendo al partido de ida, mientras que lanzaba un mensaje en el que confían en dar guerra hasta el final: "yo se que ahora mismo hemos salido de los puestos de playoff y a lo mejor hay gente que duda un poco de nosotros pero estamos trabajando al máximo, poniendo todo de nuestra parte para volver a esa quinta plaza y seguir soñando", finalizó.