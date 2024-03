Bonaque, sobre su regreso a Huelva el próximo domingo: "Tengo muchas ganas de volver al Nuevo Colombino, mi casa"

Este domingo el Recreativo de Huelva recibirá la visita del Mérida en un duelo clave para el devenir de la temporada. Tras una serie de resultados donde el Decano no logra encontrar el camino de la victoria, el Nuevo Colombino se antoja clave para conseguir el objetivo de los playoff.

En las filas del conjunto emeritense se encuentra uno de esos canteranos que tuvo que emigrar lejos de Huelva para buscarse un futuro en el mundo del fútbol. Se trata de Manuel Bonaque (Huelva, 1991), un jugador que está viviendo en el cuadro romano una etapa muy madura futbolísticamente hablando, siendo el capitán de un barco que poco a poco empieza a salir a flote.

El onubense regresa de una rotura fibrilar en el gemelo que le ha mantenido dos meses en el dique seco, una lesión que "ha sido un poco larga, pero ya llevo tres semanas con el equipo entrenando, yendo convocado, incluso compitiendo y esperemos ya estar recuperado al cien por cien y contar con más minutos", cuenta en una entrevista concedida a Huelva Información.

El central, que se ve "con más ganas, más pulmones y disponible para competir", no tendrá fácil hacerse con un hueco en el once. El Mérida ha sumado 18 de 27 puntos posibles en su ausencia, convirtiéndose así en uno de los mejores equipos del grupo II en la segunda vuelta. Los refuerzos invernales, una de las claves en la mejoría del equipo: "Desde el mercado de invierno el equipo ha dado un paso adelante, los fichajes nos han ayudado muchísimo y creo que el equipo está ahora en una dinámica muy buena. Es cierto que venimos de esta última semana con la derrota en casa pero eso no puede empañar el gran trabajo que hemos estado haciendo. Ahora lo que hay es que seguir en esta línea y mantenerse", declara.

Por este mismo motivo el partido tendrá tintes distintos al de ida, donde a pesar del empate el Recreativo mereció mucha mejor suerte tras disponer de varias ocasiones muy claras para deshacer la igualada. Ahora, con ambos equipos en dinámicas opuestas, Bonaque cree que va a ser un partido "muy disputado, creo que se va a definir por detalles y esperemos que sea un partido muy bonito de ver y sobre todo para que la afición también lo disfrute".

A pesar de la distancia y de llevar varios años lejos de Huelva, sigue pendiente de los partidos del Recreativo, al que considera "su club". Esta temporada, donde el Decano marcha en los puestos privilegiados de la clasificación, cree que lo están "haciendo muy bien. No hay que olvidar que es un recién ascendido y esta competición no tiene nada que ver con Segunda o Tercera Federación, que es donde estaban hace poco". Además, añade que si el Recre continúa en esta línea, "van a tener el premio al final de la temporada".

Bonaque formó parte de la primera plantilla del Decano durante tres temporadas divididas en dos etapas. La primera, en la temporada 11/12 tras destacar en el Atlético Onubense. Álvaro Cervera lo reclutó para el primer equipo, disputando buena parte de la segunda vuelta en la categoría de plata e incluso anotando un gol en la Nueva Condomina de Murcia. El año siguiente no contó con demasiado protagonismo a las órdenes de Sergi Barjuán, decidiendo salir al filial del Villarreal en invierno.

A partir de ahí, un periplo por varios equipos -San Roque de Lepe incluido- para acabar volviendo al Recre en la 16/17, segundo curso en Segunda B tras el descenso. Titular indiscutible en un año difícil tanto deportiva como extradeportivamente, tuvo que salir de nuevo.

Una tercera etapa estuvo cerca. No hace mucho que la secretaría técnica onubense volvió a la carga, pero no se pudo concretar. "Es cierto que hace un par de años se pusieron en contacto conmigo y al final no se llegó a un acuerdo porque era un momento un poco de transición del club, en el que querían ir mejorándolo poco a poco para salir de ahí y no se llegó a un acuerdo total", relata. No obstante, no le cierra la puerta al club que le vio crecer, aunque "ahora mismo soy muy feliz en Mérida y no se qué puede pasar el día de mañana, pero siempre le voy a desear lo mejor al Recre y a su afición", explica.

De aquella época sigue teniendo contacto con varios de los que fueron sus compañeros y que serán rivales este domingo. Caso de Caye Quintana, Antonio Domínguez o Rubén Gálvez: "siempre están que si cuándo voy a volver y demás. Yo me alegro mucho por ellos, están haciendo un gran papel. Tienen que seguir así y ojalá lleven al club lo más lejos posible", reconoce entre risas.

Precisamente, uno de los canteranos que triunfa ahora mismo en la primera plantilla del Recre es Rubén Serrano. Su primo, del que se "alegra" mucho por él ya que "lo está haciendo muy bien". Siempre se ha dicho que ser canterano en Huelva no es fácil. Bonaque lo tiene claro. "Por ser de Huelva a lo mejor te aprietan un poquito más. Se ha visto con muchos casos. Hay jugadores que han estado en la élite como Juan Villar o Fidel por ejemplo que siempre se les ha exigido más. Yo estoy convencido de que todos los canteranos que somos de aquí lo sufrimos, lo vivimos y siempre queremos dar lo máximo para el club y disfrutar de todas las alegrías", expone.

El domingo vivirá un día muy especial en su carrera. Regresará al Nuevo Colombino "con muchas ganas de volver a mi casa", aunque como es lógico defiende los intereses del cuadro extremeño: "lo único que hay que hacer es disfrutar de ese partido y que ojalá el Mérida se lleve los tres puntos", finaliza.