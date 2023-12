Luzardo y Alzugaray, leyendas del Recre, dejan la puerta abierta a vivir en Huelva

Huelva no pasa inadvertida para todo aquel que tiene la suerte de vivir alguna vez en esta provincia. Tampoco para dos leyendas del Recre, como lo son Arsenio Luzardo y Jesús Alzugaray, que dejaron la ciudad hace más de treinta años tras ocho temporadas en el Decano. Tres décadas después, no esconden su deseo de volver a vivir en la capital onubense, la cual añoran y, reconocen, ven "muy cambiada".

Los dos ex jugadores uruguayos del Recre estuvieron más de un semana por Huelva recibiendo homenajes, realizando visitas y rememorando recuerdos con otros compañeros, como Cumbreño, Pedraza o Vicente, "nuestro niño mimado en el vestuario", bromean.

Tanto los entrañables rincones de la ciudad como los amigos que aquí hicieron les han removido sentimientos y ni Luzardo ni Alzugaray esconden su deseo de regresar. Este último, que se retiró del fútbol antes de los 30 años por una lesión en el tendón de Aquiles y estuvo dirigiendo clubes durante tres años, vive ahora en el campo, en el interior de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil y Argentina. Su hermano reside en Huelva y, "si me saliera algo, me vendría seguro. No lo descarto", expresa.

Luzardo asegura que "no soy muy caro económicamente", ríe, y "si me sale un trabajo, me gustaría venirme, pero no puedo dejar mi trabajo fijo e irme a la aventura". Actualmente, trabaja en el departamento de convenios e infraestructuras de fútbol infantil dentro de la Secretaría Nacional de Deportes. "Los equipos me piden luces, arreglos... y, dentro del presupuesto, tratamos de conformar a todos", explica.

Nunca le llamó la atención ser entrenador, pero confiesa ser un enamorado del trabajo con los niños. Tanto es así que, en 1996, renunció a su último año de contrato profesional para organizar una escuela de fútbol base en su localidad natal, Treinta y Tres.