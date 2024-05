Luis Alcalde: "La afición no ha fallado desde primera hora y no lo va a hacer ahora"

Pese a que lo institucional prima ahora mismo en la actualidad recreativista, el plano deportivo sigue su curso con las miras puestas en vencer al Algeciras este sábado. Así lo ha expresado Luis Alcalde en rueda de prensa. El almeriense considera que la oferta de un comprador a Pablo Comas "no es un tema que tengamos que hablar los jugadores. Eso es una cosa del Ayuntamiento y del club y creo que nosotros poco tenemos que comentar ahí".

El Recreativo de Huelva logró salir victorioso del Antonio Solana, feudo del Intercity, un partido en el que "sabíamos que era un partido complicado por las circunstancias. Creo que era un partido que nos teníamos que adaptar a distintas situaciones que el juego te pedía y creo que hicimos un buen partido, nos adelantamos pronto, lo controlamos muy bien y nos vinimos muy contentos".

Para poder optar a la quinta plaza, el Decano debe ganar los tres partidos que restan y esperar al menos dos tropiezos del Ceuta. No obstante, Alcalde mantiene que "nosotros lo que hemos hablado es de ganar este partido. Tenemos que dejar de pensar en lo que va a hacer el Ceuta porque si nosotros no sacamos nuestros puntos no sirve de nada. El equipo está mentalizado, sabe que tenemos que ganar este sábado para meter presión a los que están arriba. Esa es la tarea que tenemos y el objetivo que tenemos por delante".

Para incentivar la asistencia de público al Nuevo Colombino, el club hizo pública una promoción en la que cada abonado podría retirar entradas de forma ilimitada a un precio único de cinco euros. Para el jugador del Recre, la afición albiazul juega un papel muy importante en la consecución del objetivo puesto que "somos conscientes que la afición va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, nos va a alentar y desde primera hora les tenemos que dar esa energía que ellos necesitan también. Que vean que el equipo quiere, que no desiste y lo vamos a intentar hasta el final. La afición no ha fallado desde primera hora y no lo va a hacer ahora. Estamos seguros que este sábado va a ser un gran partido para todos y les vamos a dar una alegría".

Sobre el cambio de horario que retrasará tres horas el comienzo del encuentro, el de Roquetas de Mar incidió en que "las temperaturas iban a ser altas y no se iban a disfrutar del espectáculo como ahora que va a ser a las 19:00. Es lo más sensato por la seguridad de todos, tanto de los jugadores como de los aficionados".

Por último, aseguró que será un partido "complicado y que se decidirá por detalles. Tenemos que tener en mente el partido que hicimos allí en la ida, que fue uno de los mejores partidos que hemos hecho en la temporada. Con esa mentalidad tenemos que ir, sabemos que será un partido totalmente diferente. Estamos confiados y creemos que haciendo las cosas como venimos trabajando vamos a sacar los tres punto", finalizó.