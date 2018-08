Lolo Plá refuerza la delantera recreativista

Refuerzo de lujo para el ataque de José María Salmerón. El Decano cerró ayer un acuerdo para la cesión de Lolo Plá, procedente del Elche, y palia las necesidades que tenía el conjunto onubense en ataque, donde Caye Quintana era el único futbolista específico para actuar como delantero además del lesionado Natalio, que todavía no se estrenó en la presente pretemporada. No es un nueve puro, pero puede jugar tanto como referencia como en cualquiera de las dos bandas. La operación no fue sencilla. El periodista Ángel García destapó el interés en redes sociales.

El director deportivo albiazul, Óscar Carazo, tuvo que emplearse a fondo para hacerse con los servicios de un delantero cotizado en la categoría tras su ascenso a Segunda con el Elche y que además tenía una ficha elevada en el Martínez Valero. Contra los dos elementos tuvo que luchar para lograr el compromiso tanto del delantero como de su homólogo franjiverde. De hecho, el acuerdo quedó apalabrado el miércoles y durante el jueves peligró por la entrada de otros conjuntos en liza. En el mercado sólo la firma da por cerradas las negociaciones.

El Elche asumirá un parte importante de la ficha del futbolista, lo que abarata la operaciónAcumula tres fases de ascenso a Segunda en las últimas tres campañas

Finalmente llegará a Huelva un futbolista avalado por su trayectoria reciente y el técnico José María Salmerón.

La operación es ventajosa para el Recre tanto a nivel deportivo, por hacerse con un jugador de garantías para su ataque, como por el coste económico que finalmente tendrá el préstamo. El Decano se ahorra una parte importante de la ficha que el atacante tenía en el Elche, que se hace cargo del resto, y además se reserva una opción para ampliar su cesión en el Nuevo Colombino una temporada más si el Recre asciende o Lolo Plá juega más de 25 partidos como recreativista.

A pesar de contar sólo con 25 años ya es un futbolista curtido y con experiencia de sobra en la categoría. Ha jugado en los grupos II, III y IV. De hecho, lleva tres temporadas consecutivas disputando play-off de ascenso. Los jugó con el Toledo, el Cádiz y el Elche y logró el ascenso con los franjiverdes la pasada campaña. Tiene contrato hasta 2020 en el Martínez Valero, pero la falta de sitio en la plantilla lo colocó en un mercado en el que el Recre se movió rápido y bien para anticiparse a rivales poderosos.

En su última campaña con el Elche disputó 24 partidos y logró cinco goles en competición oficial, como complemento de Nino o Benja en la delantera. Además, tiene experiencia en Primera División con el Valladolid, en cuyo filial se formó, y firmó una buena campaña en Segunda con el Lugo.

Salmerón pidió refuerzos y fijó las necesidades entre seis o siete jugadores después del amistoso contra el Cartaya. De momento ya tiene un delantero más con el que trabajar y se espera que un central pueda hacerlo en cuestión de horas. Ni siquiera el proceso de venta o la inestabilidad que vive el club por el mismo frenan la planificación deportiva de la entidad recreativista.