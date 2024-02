Josiel Núñez: "Era el momento de demostrarle a la afición que vamos a pelear por estar en los puestos de arriba"

Josiel Nuñez también analizó en sala de prensa el choque de este domingo ante el Real Murcia e hizo balance de la victoria de la pasada jornada ante la AD Ceuta, en la que fue uno de los grandes protagonistas junto a De la Rosa.

El panameño reconoció que "nosotros sabíamos que teníamos que reponernos ante esta racha que tuvimos" tras el empate ante el San Fernando y la derrota en Málaga. El equipo lo hizo después "de una racha no tan positiva en la que en tres o cuatro partidos sacamos solo un punto" y "pienso que era el momento para demostrarle a la afición que vamos a pelear por estar en los puestos en los que estamos y lo demostramos reponiéndonos de gran manera ante el Ceuta".

"El míster ha cambiado un poco esas versiones que tuvimos en la primera vuelta y ahora estamos haciendo la salida de balón de otra forma, no solo yo sino a también a los otros jugadores que complementan el mediocampo y los extremos", comentó, "ahora viene bien porque tenemos muchas opciones para sacar el balón de atrás"

A lo que añadió "ahora puedo aparecer un poco más arriba con los los extremos que se meten mucho y puedo aparecer un poco más arriba, tengo más ventaja" además "para que los equipos contrarios no sepan donde ubicarme y pueda darle más salida al equipo".

Respecto al gol al Ceuta, dijo que "me viene bien porque venía de un bajón en algunos partidos, yo soy el primero que acepto mi autocrítica, y me vino bien a mi y al grupo ya que hemos trabajado mucho para conseguirlo y, sobre todo, "yo que lo necesitaba para volver al nivel que he demostrado desde principio de temporada".

En cuento al partido de este domingo, "tenemos que ir a sacar el partido en Murcia porque sabemos que uno de los perseguidores, aunque esté algunos puntos por debajo y después de "nuestra mala racha" se nos pusieron a cinco y ahora está a siete" así que Josiel quiere que el equipo esté dispuesto a "dar ese último puntillazo para sacar un poco más de ventaja"

"He metido pocos goles de cabeza y pienso que en el momento que estábamos vino bien, sobre todo, por la euforia de marcar un gol en el Nuevo Colombino" ante un afición, "una de nuestras ventajas" que estará también presente en el Enrique Roca-Nueva Condomina.

Un partido "importante" porque "sería muy bueno dejarlos a 10 puntos" porque "necesitamos sacar la mejor versión" para "sacar buenos resultados". Será jun partido incómodo, pero "nosotros haremos nuestro partido, los pondremos nerviosos a ellos en su campo y jugar con su presión de ellos para sacar el partido adelante".