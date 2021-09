Gallego: "En la categoría tenemos que estar preparados para varios planes"

Contento, pero contenido ha comparecido en la sala de prensa del Nuevo Colombino el entrenador del Recreativo, Alberto Gallego tras el triunfo del Decano ante el Ceuta B. El catalán ha querido, antes que nada, "dar gracias a la afición por el escenario que nos han regalado, ha sido maravilloso. Ha sido una mañana de fútbol inolvidable".

Sobre el planteamiento del partido ha dicho que "necesitábamos amplitud y profundidad. Tenemos que darle las gracias al club por el estado del terreno de juego, que estaba mejor de lo esperado. Hemos tenido paciencia, ha sido el partido que esperábamos. Sabíamos que en el momento que marcásemos ellos se iban a volver más anárquicos, descolgando muchos jugadores, como se ha visto en la recta final del partido, en la que ellos han buscado su gol".

Acerca del filial ceutí ha querido comentar que "nos han cambiado todo. Han hecho varios cambios, incluso al portero lo han cambiado. Todos los equipos van a buscar la sorpresa, porque nos estudian y tenemos que estar preparados para eso".

De las variaciones en el dibujo y la alineación ha indicado que "en esta categoría tienes que prepararte para varios partidos. El escenario y el rival de la semana pasada eran diferentes y ahora hemos diseñado un plan para jugar en el Nuevo Colombino. Así es la Tercera División y tendremos varios planes y varias alineaciones". Quiso matizar que "los jugadores saben que me tienen que dejar trabajar. El otro día se quedaron fuera Ponce o Enric Martínez. La única ausencia por lesión ha sido la de Rubén Serrano".

También ha particularizado el técnico en la figura de algunos jugadores, como Víctor Barroso, de quien ha dicho que "es un jugador que está aquí, lo he conocido, lo estoy utilizando y creía que era un partido adecuado para él y nos ha salido bien. Es uno más". Otro de los nombres propios del choque ha sido el del canterano Ale Limón, de quien ha comentado que "es un chico que en pretemporada ya había contado con él, le he transmitido mi confianza y ha hecho un gran partido. Tiene que seguir trabajando, es un chico muy humilde". Uno de los elementos determinantes, sobre todo en el primer acto, ha sido Diawara, del que Gallego ha desvelado que "él necesita recibir al pie, a diferencia de Peter, que va al espacio. Él es un encarador. Al principio no le ha salido, pero ha sido valiente y hay que felicitarlo por esa insistencia".

Sobre las últimas opciones del Ceuta B ha comentado que "ellos han optado por meter cinco o seis jugadores arriba. Han pegado dos balonazos y han llegado allí. Son un filial y no tienen nada que perder, pero estoy contento por cómo hemos estado nosotros". Por último, ha hablado del estado de forma del equipo: "Hemos tenido esa resistencia mental para tener paciencia, pero rapidez en la circulación. Los he visto muy concentrados y han estado muy bien físicamente. Quiero felicitar a los jugadores que han sido los protagonistas de lo que se ha hecho hoy".