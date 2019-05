Gabriel Cruz: “Si el Recreativo asciende no habrá problema con la LFP”

Gabriel Cruz volverá a tomar la alcaldía el próximo 15 de junio. El socialista continuará como alcalde de la ciudad tras obtener la mayoría absoluta el pasado domingo. La actuación del Ayuntamiento fue clave en la supervivencia, por lo que Cruz, recreativista confeso y peñista veterano, es una voz más que autorizada para valorar el momento deportivo e institucional por el que atraviesa el Decano.

Cruz fue el gran protagonista de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en el Gastrobar Ciquitrake de la capital onubense. A pesar del mal resultado cosechado por el Recreativo el pasado domingo el Fuenlabrada, el alcalde electo afirma “el domingo iré al fútbol pensando en que podemos ascender. Es inusual que el Recre haya tenido un resultado de este tipo, pero en estas eliminatorias puedes encontrarte con resultados muy dispares a pesar de que haya igualdad, por eso puede pasar lo contrario”.

Cruz continuó explicando que “me sorprendió el desarrollo del partido porque no reconocí al Recre en la segunda parte, pero entiendo que los jugadores llevaban mucho tiempo con la presión”. Lo que no le ha sorprendido al socialista ha sido la respuesta de la afición decana: “Ya hicimos algo parecido cuando no subimos con el Numancia en el 97. Estamos muy enchufados con el equipo. Nosotros no hemos metido muchos goles, pero tampoco nos lo habían metido a nosotros... ¿Y si nos vamos 2-0 al descanso? Ya es un escenario diferente. Tenemos que marcar territorio, tener llegada... el Fuenlabrada tiene que pensar que el partido va a ser muy largo. Creértelo. ¿Por qué no?”.

Para la remontada, el alcalde cree que “la mejor táctica es la que tenga pensada Salmerón, pero creo que es una cuestión más de actitud que de planteamiento”. E indicó que “me gustaría que el gol del ascenso lo marcase Caye porque representa el sentimiento del Recreativo”.

El alcalde siempre creyó en las opciones del Decano de pelear por el ascenso, de hecho, afirmó que “a principios de temporada estaba convencido de que íbamos a jugar el play off. Hablando con Salmerón en pretemporada le dije que quería subir en Santander. Siempre he confiado en el equipo y en el míster”. Sobre el desarrollo del Recreativo en la competición aseveró que “nunca perdimos el enganche con las opciones de pelear por el ascenso. En diciembre lo que había era algo de pesimismo por el temor a vivir algo parecido a lo de los últimos años, pero nunca se había desenganchado de arriba. Es mucho mejor estar en una situación de tranquilidad como la que se está viviendo”.

Rememoró Gabriel Cruz otras gestas del Recreativo a lo largo de su historia, al tiempo que indicó que es el sino de los equipos modestos: “Los equipos como nosotros siempre tiramos de épica. Los equipos como el Recre siempre van a vivir al límite en lo deportivo. Ganar siempre solo le pasa a unos privilegiados”. Cruz vivirá el duelo ante el combinado madrileño desde el palco, pero asegura que a él le gusta ver en la grada “todos los partidos”, aunque entiende que “hay que estar donde toca, pero el fútbol como se vive en la grada no se vive en el palco. El fútbol es escuchar los comentarios, compartir con tu gente, la irracionalidad que tiene... Lo echo de menos”.

Echando la vista atrás, el primer edil recuerda “el partido ante el San Fernando (última jornada de la 16/17)” como el momento de más sufrimiento “porque se necesitaba ganar para seguir en la agonía. En Lepe o con Las Palmas Atlético también lo pasamos mal, pero nada que ver con lo de San Fernando. En esa temporada fue muy complicado todo, era complicado encontrar referentes en el terreno de juego”.

No dudó ni un instante Gabriel Cruz en afirmar que todo el sufrimiento “ha merecido la pena. Sufrir para que nuestro Recre sea primero, en un clima de tranquilidad e, incluso, euforia, de ilusión... Se trataba de eso. Vamos a vivir por primera vez un 30 de junio en el que no vayamos a tener que sufrir”.

Del paso adelante del Ayuntamiento para salvaguardar uno de los símbolos de la ciudad y de la provincia indicó que “el Recre es especial. En él confluyen muchas cosas. No es solo un reto, sino que guarda muchas emociones. Es con lo que lo he pasado peor como alcalde, lo que más me ha hecho sufrir, me ha quitado muchas horas de sueño... No es lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado desde el equipo de gobierno, pero sí es lo que más sentimientos acumula”.

Por eso, desde el Consistorio, se sigue trabajando para que el Decano no vuelva a vivir situaciones anómalas en lo institucional. Así, Cruz afirmó con rotundidad que “si el Recre sube no va a tener ningún problema para competir en la LFP”. El alcalde no vinculó la participación del Recre en Segunda a una hipotética venta: “Vender no te asegura nada, vender no soluciona y no vender tampoco. El objetivo no es la venta, sino la tranquilidad del Recreativo. Lo ideal es que el club esté gestionado por una empresa que tenga un proyecto con la tutela de la ciudad. Nos planteamos la venta, suba o no, pero no es el objetivo. Nuestro objetivo es que el Recre siga hacia delante, que no volvamos a pasar por lo que pasamos y recuperar ese dinero público. Creo que debemos salir de ese bucle de venta o no venta. Lo importante es que si alguien viene a comprar garantice la continuidad y tranquilidad del Recre. Hemos hablado con gente seria, pero las ofertas que hemos recibido no han sido con la voluntad de comprar. Al final los proyectos son proyectos económicos, en los que se aspira al retorno. Ha habido diferentes grados de interés”.

Sobre la postura del Ayuntamiento también fue claro: “Nosotros vamos a ser muy flexibles, vamos a darle facilidades a quien venga para darle un plan de amortización de la deuda”, aunque afirma que el Consistorio “estará muy pendiente, no solo de la situación económica, también de la deportiva porque el Recre tiene que estar siempre obligado a pelear por lo máximo”.