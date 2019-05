Diego Jiménez tiene fe en la remontada del Recreativo

La plantilla del Recreativo de Huelva cree en la remontada ante el Fuenlabrada. El capitán del conjunto albiazul, Diego Jiménez, muestra el sentir del vestuario del equipo onubense, que confía en darle la vuelta a la eliminatoria de ascenso en el partido del próximo domingo en el Estadio Nuevo Colombino (18:30), pese al 3-0 adverso cosechado frente al conjunto madrileño en el Fernando Torres en el encuentro de ida.

“Una vez que terminó el partido éramos conscientes de que ya era agua pasada y había que centrarse en trabajar bien durante la semana y en conseguir la remontada, en darle la vuelta en la eliminatoria aquí en casa con nuestra gente. Tenemos una plantilla muy competitiva, que es sólida en el trabajo. Estamos convencidos de que es posible, con muchas ganas de que llegue ya el domingo, que va a ser un día muy bonito para todos”, indica el defensa.

La plantilla tiene fe en que puede hacer algo histórico. “Si no creyéramos nos quedábamos en casa, no jugábamos el partido e íbamos a la siguiente eliminatoria. Nosotros estamos convencidos de que se puede hacer. En el fútbol la palabra imposible no existe”, destaca el polivalente futbolista del Recre. “Si haces las cosas bien y se da el partido como tiene que darse, ¿por qué no se va a poder remontar?”, pregunta. “Ellos han sido capaces de hacernos tres goles en prácticamente 30 minutos cuando nadie lo había conseguido en toda la temporada y ahora por qué no va a ser al revés aquí en el Colombino, con 21.000 personas que estarán, con un equipo que lo va a dar todo y se va a dejar la piel en el campo. Creemos, y mucho”, agrega.

“Tenemos muchísimas ganas de hacer un gran partido y conseguir el ascenso de forma directa. Tener que remontar es un aliciente más. Tenemos mucho que ganar y poco que perder y el premio puede ser muy grande. Hay que dejarlo todo en cada minuto y cada segundo del encuentro”, subraya el capitán del Recre, quien comenta que “cada acción que disputemos y cada balón tiene que ser como si fuera el último. Hay que tratar de hacer un gol y a partir de ahí tiene que venir todo lo demás”.

Sobre las claves del partido Diego Jiménez comenta que “somos conscientes de lo que tenemos que hacer, como todo el recreativismo. Hay que partir de la base de que tenemos que hacer un partido impecable, cometer muy pocos errores o ninguno; en defensa tenemos que estar prácticamente perfectos para no conceder nada y a partir de ahí tiene que ser un partido en el que nosotros tratemos de encerrarlos, vayamos para delante, generemos muchas situaciones de peligro y hagamos que la afición, que va a estar animándonos en todo momento, se anime aún más con nuestras ocasiones, que ese gol llegue lo antes posible e ir poco a poco madurando el partido para llevarlo a donde nosotros queremos”.

El Nuevo Colombino lucirá sus mejores galas, con más de 21.000 onubenses animando al Recre para conseguir una gesta. Sobre el ambiente que se vivirá en el estadio y si el Fuenlabrada puede acusar la presión, Diego Jiménez indica que “yo creo que la situación de tener un estadio lleno en tu contra te puede afectar, pero la verdad es que ellos son jugadores muy buenos de la categoría y que muchos de ellos han jugado en categorías superiores y están acostumbrados a jugar con ese tipo de presión. En un principio pienso que no les va a pesar y que nos van a poner las cosas difíciles, pero es verdad que la mentalidad de las personas a veces es difícil de controlar, y cuando parece que tienes algo en el bolsillo y lo puedes perder cuesta mucho controlarlo. Ellos ahora mismo se ven con un resultado muy positivo y vendrán a defenderlo con uñas y dientes, pero a medida que pase el partido si nosotros hacemos las cosas bien sí les puede afectar la moral”.

"Nos sentimos súper orgullosos de Huelva y de estar defendiendo el escudo del Recreativo", afirma el capitán

El recibimiento que vivió el equipo el pasado domingo al llegar a Huelva tras la dura derrota de Fuenlabrada y el hecho de que se hayan agotado las entradas para el partido demuestran que la afición albiazul está con el Recre. “El otro día sentimos mucha rabia e impotencia al ver que en prácticamente 30 minutos no salieron las cosas como queríamos pero a la vez también tuvimos mucha ilusión al ver cómo la afición se vuelca con nosotros y después de un palo tan gordo la ilusión y las ganas de remontar están intactas. Eso nos da muchísima fuerza y energía para afrontar el partido y la verdad es que nos sentimos súper orgullosos de Huelva y de estar defendiendo el escudo del Recreativo porque la gente no está sólo en los buenos momentos sino también en los no tan buenos. Eso nos da un plus de motivación porque fuimos nosotros los culpables y ahora está en nuestras manos el darle la vuelta, junto con nuestra gente”.