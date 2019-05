La plantilla del Recreativo cree en la remontada ante el Fuenlabrada

La plantilla del Recreativo de Huelva cree en la remontada ante el Fuenlabrada. El capitán albiazul, Diego Jiménez, y el guardameta Marc Martínez han comparecido esta mañana ante la prensa en la Ciudad Deportiva del club tras el entrenamiento realizado por el equipo onubense, que confía en darle la vuelta a la eliminatoria de ascenso el próximo domingo en el Estadio Nuevo Colombino al 3-0 adverso cosechado frente al conjunto madrileño en el Fernando Torres.

“Una vez que terminó el partido éramos conscientes de que ya era agua pasada y había que centrarse en trabajar bien durante la semana y en conseguir la remontada, en darle la vuelta en la eliminatoria aquí en casa con nuestra gente. Tenemos una plantilla muy competitiva, que es sólida en el trabajo. Estamos convencidos de que es posible, con muchas ganas de que llegue ya el domingo, que va a ser un día muy bonito para todos”, ha explicado el defensa Diego Jiménez.

La plantilla tiene fe en que puede hacer algo histórico. “Si no creyéramos nos quedábamos en casa, no jugábamos el partido e íbamos a la siguiente eliminatoria. Nosotros estamos convencidos de que se puede hacer. En el fútbol la palabra imposible no existe”, destaca el polivalente futbolista del Recre. “Si haces las cosas bien y se da el partido como tiene que darse, ¿por qué no se va a poder remontar?”, pregunta. “Ellos han sido capaces de hacernos tres goles en prácticamente 30 minutos cuando nadie lo había conseguido en toda la temporada y ahora por qué no va a ser al revés aquí en el Colombino, con 21.000 personas que estarán, con un equipo que lo va a dar todo y se va a dejar la piel en el campo. Creemos, y mucho”, agrega.

“Tenemos muchisimas ganas de hacer un gran partido y conseguir el ascenso de forma directa. Tener que remontar es un aliciente más. Tenemos mucho que ganar y poco que perder y el premio puede ser muy grande. Hay que dejarlo todo en cada minuto y cada segundo del encuentro”, subraya el capitán del Recre, quien comenta que “si todos damos lo mejor de nosotros mismos iremos llevando el partido hacia donde queremos. El partido que tenemos que hacer debe ser impecable; no podemos conceder nada y hay que ganar todos los duelos individuales”, manifiesta.

Marc Martínez, por su parte, resalta que “el vestuario no sólo es que crea, sino lo siguiente. El camino de vuelta hacia Huelva el otro día fue difícil, pero una vez que llegamos y vivimos lo que vivimos con toda esa gente llorando y nosotros también llorando ahí se metió el primer gol. Estamos convencidos que va a ser difícil pero estamos ante el mayor reto de nuestras vidas y no lo vamos a dejar pasar. Estoy convencido de que con la ayuda de la gente vamos a hacer historia el domingo”, apunta.

El portero resalta que “a día de hoy no tenemos nada que perder porque es un resultado jodido y difícil y ellos sí que tienen mucho que perder. Estamos convencidos de que si hacemos las cosas bien y pudiendo hacer un gol antes del descanso vamos a tener muchas posibilidades. Seguramente va a ser un partido largo y nosotros estamos convencidos. Tenemos fe, creemos y estamos viviendo una semana muy bonita, y con el paso de las horas aún más. Vemos cómo está la afición y que ayer en nueve horas se agotaron las entradas. Creemos y no sólo por decirlo. Hemos visto vídeos, analizado las cosas y de verdad que pensamos que se puede. Vamos a hacer ocasiones seguro y a hacer gol y también sabemos que tenemos que defender bien y no sólo atacar porque un gol nos pondría las cosas más difíciles. Estamos convencidos de que podemos hacer historia”, concluye el meta.