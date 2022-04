Gabriel Cruz: "El Ayuntamiento no se mete en los temas deportivos del Recreativo"

Gabriel Cruz comentó la situación por la que pasa el Recreativo de Huelva y dejó claro que la función del Ayuntamiento se ha centrado en salvar al Decano y darle estabilidad, mientras que todos los asuntos relacionados con la parcela deportiva corresponden al consejo de administración, sobre el que no hay ninguna injerencia por parte del Consistorio. “Los planes del Ayuntamiento son culminar un proceso de salvación del decanato y de la entidad del Recreativo, que estamos en un escenario diametralmente opuesto al de hace seis años cuando expropiamos las acciones”, asegura el alcalde.

“¿El tema deportivo? El consejo de administración y la dirección deportiva son los que tienen que tomar las decisiones, y si no recuerdo mal han cubierto los objetivos, quedando campeones del grupo con cuatro jornadas de antelación, tienen el ascenso directo… las decisiones las toman ellos. El Ayuntamiento no se mete en los temas deportivos ni en el día a día de la gestión; entramos para salvar una seña de identidad que estaba muerta, abocada irremediablemente a la desaparición y hemos conseguido que eso no ocurra, que siga siendo seña de identidad de Huelva. Seguimos teniendo el decanato y los vamos a tener por siempre y esa es nuestra misión, seguir trabajando para dotarle de la estabilidad absoluta. En la gestión deportiva hay un consejo de administración que tiene las facultades y los poderes y ninguna injerencia por parte de la propiedad para tomar las decisiones que correspondan”.

“El proceso de la estabilización económica definitiva lleva su camino y se va a conseguir; espero que en un par de años tengamos un panorama absolutamente estable y despejado, pero es importante que haya un acompañamiento deportivo; el año pasado le dije al presidente que esperaba y debíamos de marcarnos como objetivo inicial el ascenso y se acabó, pero no más allá de una conversación de ese tipo. Evidentemente, el Ayuntamiento no se va a meter en las funciones del consejo de administración y mucho menos en los aspectos deportivos. Sí nos metemos en los aspectos económicos, evidentemente”.

Sobre la polémica surgida en los últimos días con el adiós de Alberto Gallego y el cruce de declaraciones con el club y la plantilla, el primer edil comentó que “no lo sé, no estoy en en vestuario, no soy consumidor compulsivo de información del entorno del Recreativo de Huelva durante la semana; mi responsabilidad y ocupación es la ciudad de Huelva. ¿El Recreativo forma parte de la ciudad de Huelva? Claro, esencial, por eso expropiamos las acciones e iniciamos un proceso de consolidación y de aseguramiento del decanato y del Recre. Dicho esto, el entrenador sabrá por qué decide anunciar que no va a seguir, sabrá el ambiente que hay o que no hay, y tendrá que tomar las decisiones. No creo que el Ayuntamiento esté para pronunciarse sobre la continuidad o no del entrenador, sobre qué jugadores hay que fichar o cómo hacer la pretemporada, para eso está el consejo de administración; por lo tanto nosotros somos escrupulosamente respetuosos con todo eso. Injerencias, cero. Satisfecho con la temporada que se ha realizado y nada más”, concluye Gabriel Cruz.