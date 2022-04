Alberto Gallego renuncia al año de contrato en el Recre por "el acoso personal y profesional"

El técnico recreativista Alberto Gallego no será el entrenador del Decano la próxima temporada. El catalán emitió un comunicado en el que anuncia su intención de renunciar al año de contrato que le corresponde por el ascenso de categoría logrado por el Recre. Gallego se marcha por un "asedio de ataques a mi persona y a mi trabajo incluso pasando por encima del rigor y la verdad, con el único objetivo de destruirme a nivel personal y profesional".

En su carta de despedida a la afición, Gallego señala que "queda truncado para mi un sueño por el que aposté con valentía e ilusión". Su deseo siempre fue "seguir en el Decano". De hecho afirmó la misma noche del ascenso a Segunda RFEF que su objetivo era llevar al Recre "al fútbol profesional". No obstante, "quiero que sepáis que siempre he velado por los intereses del Recre, anteponiéndolos a los míos propios, aun teniendo que lidiar con los obstáculos que se me han puesto cada día para realizar mi trabajo".

La entidad recreativista de momento no ha hecho ningún tipo de valoración acerca de la decisión del entrenador. La misiva la firman Alberto Gallego y Dani Llácer, su segundo, quien le acompaña en la salida.

A todos los Recreativistas pic.twitter.com/FP71vv1NiA — Alberto Gallego (@gallegoalb) April 13, 2022

Después del ascenso "lo que un entrenador espera es la manifestación de la continuidad de un proyecto que se inició hace 8 meses. No ha sido así y a buen entendedor pocas palabras bastan". "No puedo estar donde no me quieren, pero no solo eso, no puedo aceptar que se me intente desmerecer ni desprestigiar mi trabajo".