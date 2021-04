Lorca-Recreativo de Huelva (en directo)

El Lorca cuenta con Iván, R. Costa, Galiano, David Ardil, Sergio Rodríguez, Serrano, Gondra, Dani Vega, Diego Peláez, Cellou y Carrasco.

Por primera vez en la temporada el Decano repite equipo inicial, ya que Pouso no introduce ningún cambio respecto a los once que jugaron como titulares ante el Recreativo Granada la pasada cmapaña. Pese al resultado de hace siete días (0-1) el equipo dio buena imagen y el técnico apuesta por la continuidad.

El Recreativo da a conocer su once. Pouso apuesta de inicio por Nauzet, Cera, Leal, Diego Jiménez, David Alfonso, Fran, Dani Molina, José Antonio González, Szymanowski, Chuli y Quiles. En el banquillo, Yamaguchi, Ponce, Sillero, Víctor Barroso, Madrigal, Seth, Jesús Valentín, Moyano y Álvaro Vázquez.

El Recreativo de Huelva visita hoy (12:00, estadio Francisco Artés Carrasco) al Lorca Deportiva dentro de la cuarta jornada de la fase de permanencia en la Segunda RFEF. Después de tres derrotas consecutivas (Yeclano, El Ejido y Recreativo Granada), el Decano necesita imperiosamente ganar para seguir con vida, ya que todo lo que no sea sumar los tres puntos implicaría un segundo descenso, no matemático (quedarían por jugarse 12 puntos tras esta jornada), pero sí virtual.

El conjunto albiazul está obligado a mejorar sus prestaciones para dejar atrás todos los 'fantasmas' (no sumar ningún punto aún en esta segunda fase, no haber marcado ningún gol en los tres últimos encuentros, no ganar fuera de casa desde hace 15 meses...).

Carlos Pouso seguirá teniendo las bajas por lesión de José Carlos, Alberto Martín y Moha Traoré, a los que se suma por segunda jornada consecutiva Yaimil Medina, que se ha quedado fuera de la convocatoria y Matheus Santana, castigado con un encuentro; en el lado positivo, vuelve Seth Vega tras cumplir su partido de sanción.

El técnico mantendrá el esquema de juego y podría dar continuidad al once inicial de la pasada campaña, con la entrada de Seth en lugar de Chuli, por lo que no habría 'revolución' en el equipo titular.

Enfrente estará un Lorca cuya situación también es crítica, con pie y medio en la Tercera RFEF y cuyo descenso podría certificarse hoy mismo incluso ganando. El conjunto murciano fue el equipo que menos puntos sumó en la primera fase de toda la Segunda B; cerró los primeros 18 partidos como último clasificado del grupo 4B con sólo 9 puntos en su casillero y sin conocer la victoria en casa. Sumó un triunfo (en su visita al Yeclano), 6 empates y 11 derrotas, con 15 goles a favor y 33 en contra.

En esta segunda fase perdió en Las Palmas (3-1), se impuso al Marino (2-1) y cayó la pasada jornada en Marbella por 2-1.