Ganar para seguir con vida

La derrota del pasado fin de semana ante el Recreativo Granada ha dejado al Decano caminando por el alambre. No tanto por la falta de puntos en juego, sino por las sensaciones que arroja el cuadro albiazul, que parece que el día que empató en la ciudad deportiva del Cádiz ante el filial amarillo firmó su carta de renuncia a la competición. El Recre ha sido un rival vulnerable en la segunda fase, aunque es cierto que en los dos encuentros en el Nuevo Colombino estuvo siempre más cerca de la victoria que de la derrota, que es lo que terminó obteniendo.

El rival y la probabilidad invitan a pensar que si el Recre tiene una ínfima opción de engancharse a la vida pasa por ganar en Lorca. El cuadro murciano es el peor conjunto del Grupo IV, eso dicen los números. Pero se unen dos rachas de la que puede salir cualquier cosa porque si los locales se han convertido en un chollo para los rivales, el Recre no le va a la zaga, especialmente cuando juega lejos de casa. Y es que el Decano se está acercando al final de la Liga sin ninguna victoria en su casillero como foráneo, un hito con escaso parangón en la historia más larga que existe en el fútbol nacional.

Pouso ya ha demostrado que no hace prisioneros. Avisó al final del encuentro en El Ejido que si tenía que morir no le importaría dejar una ristra de cadáveres por el camino. Yaimil Medina pagó los platos rotos del esperpento en Santo Domingo. El venezolano tampoco estará en el Francisco Artés Carrasco, pero el técnico de Leioa ha vuelto a mirar al campo 2 para meter en la convocatoria a Moyano en detrimento de Morcillo, al que sus dos errores en Almería parecen haber condenado hasta el final de la temporada.

Lo que sí parece es que el Recre formará con una alineación muy parecida a la del pasado fin de semana. Con el doble pivote y José Antonio González en el enganche el Decano ganó en consistencia y cuajó una buena primera mitad. Así, que todo apunta a que el dibujo permanecerá inalterable. Sí que puede haber alguna novedad en el once, pero mínima. El retorno de Seth tras cumplir sanción en la punta de ataque por Chuli podría ser la gran y única variación en la alineación titular.

El Lorca tampoco es que tenga mucho aire. Los murcianos tienen un pie y medio en la Tercera División de la RFEF y solo terminarán compitiendo por dignidad y orgullo. A ello hay que sumar que su gran alborotador en la zona de tres cuartos, el ex del San Roque Mustafá, no podrá ser de la partida, como no lo será tampoco Garrido. Se trata de ganar para seguir respirando, a ver si sucede un milagro que ya casi nadie espera, pero en el fútbol mientras que haya vida, hay esperanza.