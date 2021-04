Dani Molina: “Llevamos un mes bastante duro domingo tras domingo”

La derrota contra el Yeclano fue “un palo muy duro”. Así lo reconoció ayer el jugador del Recreativo de Huelva, Dani Molina. Una derrota más que se suma a los malos resultados de semanas anteriores. “Llevamos un mes bastante duro domingo tras domingo”. El recreativista recordó que tras caer 0-1 en la pasada jornada “fue un momento muy duro”, aunque “tenemos que resetear lo más rápido posible porque tenemos que prepararnos para otro partido”. La actitud es de “ganas de revertir la situación y terminar el año lo mejor posible”.

Molina señaló que “en la situación en la que estamos, a la afición no le podemos pedir nada, somos nosotros los que tenemos que darle. El año está siendo bastante duro tanto para ellos como para nosotros y es el momento de que nosotros demos un paso al frente e intentar darle una alegría”. El Recreativo de Huelva se encuentra inmerso en la lucha por no caer a la quinta categoría. Para ello la necesidad de sumar de tres en tres en vital. “Estamos para pensar en El Ejido y sacar los 3 puntos allí. El equipo y la afición necesitan una victoria. Estamos haciendo las cosas bien durante la semana para conseguir los 3 puntos”.

Ante la pregunta si el equipo necesita un psicólogo para ayudar en revertir el escenario en el que se encuentra el Decano, Dani Molina reconoció que “el equipo no ha dado resultados. No hemos cumplido con las expectativas”. En esta línea, señaló que un psicólogo “siempre ayuda”, aunque “esa figura ahora mismo no la tenemos”.

Por otro lado, el jugador recreativista ante los aficionados que dicen que él y José Antonio González no tienen compatabilidad en el centro del campo, señaló que “el entrenador es el que decide”, aunque apuntó que “los dos somos muy compatibles y amigos tanto dentro como fuera del campo, y estamos encantados de jugar juntos cada vez que nos da la oportunidad el míster”.

Sobre el primer partido de Carlos Pouso en el banquillo del Recre y los cambios tácticos con respecto a los entrenadores anteriores, Molina señaló que “la verdad que creo que corregimos errores. Se pudo ver un poco de lo que el míster proponía. Creo que defensivamente, pese a perder, al equipo le crearon pocas ocasiones. Con ganas de seguir y plasmar lo que el míster quiere”.