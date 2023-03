Crónica Recreativo-Granada B: Nada más y nada menos que tres puntos

Tenía que ganar y ganó. El filial del Granada debería visitar el Nuevo Colombino una vez al mes. Tienen algo de catarsis sus apariciones por el feudo recreativista. Desde la memorable victoria con el gol de Rubén Mesa en 2016 cuando la llamada de auxilio albiazul fue respondida en masa por la afición, su presencia es evocadora. Resulta imposible olvidar lo de aquella tarde, las redes se llenan imágenes, de vídeos, de capturas y emociones que calan en el aficionado. Luego el balón rueda para un Recre necesitado con una afición al límite de la paciencia y Pablo Caballero se viste de Rubén Mesa para que la grada se calme. Tres punto. Nada menos y nada más. Lo suficiente.

El duelo contra el filial nazarí era una final. De esas que cuando se ganan no pasa nada porque nadie había pensado en tomar decisiones. Cosas de la prensa sería entonces. Pero que de haber terminado en derrota habría anticipado las vacaciones de Abel Gómez. Lo sabían hasta los maltrechos asientos del estadio. Por eso el choque eran tan importante. A diez jornadas para el final del campeonato, con los perseguidores a tiro de piedra, la primera plaza descartada y el Yeclano por delante al comenzar el partido cualquier cosa que no fuesen los tres puntos significaban crisis.

Y no comenzó nada bien el partido. Fue mejor el equipo granadino durante el primer cuarto de hora. Hubo pitos y nervios. Las quejas se acentuaron cuando lanzó un primer aviso y luego el 17 después de una intervención de Rubén Gálvez tras un lanzamiento de falta lateral de Edu. Ese murmullo constante del personal llega al césped. Si no fue a más posiblemente se debió a que el entrenador estaba en una cabina de prensa por estar sancionado. Despersonalizar las protestas ayuda a diluirlas.

El técnico decidió hacer cambios para el choque. No tenía ningún sentido ahondar sobre una fórmula fallida durante un mes. Lo normal cuando las cosas no funcionan. El más sorprendente fue el que mejor resultado le dio. La entrada de Pablo Caballero de inicio en lugar de Nacho Heras fue clave. Cuando el club anunció el once hubo caras de sorpresa. Si el problema estos partidos era el gol había que retocar las piezas donde se resuelven los partidos. El argentino aprovechó un balón suelto en el área después de tocarlo Peter al saque de un córner en el minuto 34 para adelantar a los albiazules. Fue en la portería de Rubén Mesa. Está bien recordarlo.

No es que el partido cambiase mucho en su apariencia. El gol al menos aportó algo de calma. El equipo trató de tener algo de protagonismo con esa timidez propia de quien no termina de dar el paso al frente. Su rival no planteó más batalla antes del descanso.

La tertulia del intermedio devolvió los nervios a la grada. Entre que el Recre se vio superado en juego por su rival, que las ocasiones para sentenciar escasearon y que el Granada B pisó con cierta frecuencia las inmediaciones del área se oyeron algunas protestas. Chinchilla tuvo la tranquilidad en sus botas tras superar al meta nazarí a la hora de partido, pero su golpeo tomó la dirección contraria.

Movieron el banquillo los dos técnicos. Abel para refrescar su ataque con Caballero fundido y apuntalar la zaga por la amarilla de Gallego. Su oponente en la búsqueda de la presencia en tres cuartos de campo que le diese profundidad real.

Lo mejor para los intereses recreativistas en esa fase del choque fue el paso tedioso de los minutos. Los granadinistas parecían carecer de recursos suficientes, el Recre las ideas justas y la ambición escasa así que poco o nada más iba a pasar. Cuando el rival se quedó con un hombre menos en el 75 pudo pitar el árbitro el final. Ese último cuarto de hora solo sirvió para ver la mano salvadora de Rubén Gálvez habitual.

La victoria es balsámica para el ánimo y la clasificación. Los pinchazos de sus rivales permiten volver a ampliar cierta ventaja sobre UCAM, Sanluqueño y el propio Granada B. La segunda plaza tiene que ser albiazul.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Alberto Trapero, Josema Gallego (Fran Ávila, 67’), Josiel Núñez; Sergio Chinchilla (Rubén Serrano, 75’), Javier Ajenjo (Arjona, 88’), Iago Díaz (Salinas, 88’), Israel Peter; y Pablo Caballero (Nacho Heras, 67’)

Granada B: Ángel, Raúl Castro (Palomeque, 85’), Miki Bosch (Cova, 85’), Diego López, Eu (Álex Pachón, 67’), Da Costa, Fernando Almeida (Ballo, 85’) Juanma (Philip, 67’), Martín Solar, Carlos Pérez y Julito.

Gol: 1-0, Pablo Caballero (34’).

Árbitro: González Páez (madrileño). Amonestó a los locales Ajenjo y Gallego; y a los visitantes Miki Bosch y Julito, dos veces por lo que fue expulsado.