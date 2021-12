Anaba le canta al Recreativo de Huelva el cumpleaños feliz (1-0)

El Recreativo de Huelva cerró el año y la primera vuelta liguera con un triunfo sobre el Tomares gracias a un gol de Anaba que le permite mantenerse como un líder sólido, seguir invicto y aumentar la ventaja sobre sus perseguidores, ya que mañana domingo se enfrentan entre sí el Córdoba B (4º) y el Utrera (2º).

Era importante cerrar el año con buen sabor de boca; para celebrar de la mejor manera posible el 132 aniversario del Decano, para tener unas Navidades plácidas, para seguir haciendo del Nuevo Colombino un fortín inexpugnable para los rivales...

El Recreativo de Huelva llegaba a la cita con buenos números, pero también con la sensación de que había perdido fuelle en los últimos compromisos, faltaba chispa, inspiración, y no iba tan sobrado de gasolina como en jornadas anteriores.

Pero sigue siendo el líder, impone respeto, tiene pegada, concede poco atrás y en el Nuevo Colombino no hay quien le tosa: 6 partidos, 6 victorias. Mejor carta de presentación, imposible.

Enfrente, un Tomares que estaba medio desahuciado hace poco y ha cobrado vida en el ultimo mes con dos victorias, un empate y una derrota, y que tiene la salvación a sólo un punto. No obstante, el conjunto sevillano pierde fuelle cuando se aleja de su estadio y es el peor visitante del grupo: Ninguna victoria, un empate y 6 derrotas, con sólo dos goles anotados a domicilio. Pobre balance para sorprender al líder, al menos en cuanto a estadística se refiere.

Una semana más Alberto Gallego volvió a remover el once inicial. No tiene demasiado para elegir (Juan Delgado, Cristian Terán, Rubén Serrano y Enric Martínez son baja por diversos motivos), pero aún así sigue agitando la alineación. Respecto al encuentro de la pasada jornada ante el colista Cabecense destaca la titularidad de Gonzalo Piña en la portería (su debut en un partido oficial), la vuelta de Manu Galán una vez cumplido su partido de sanción en lugar de Pablo Gallardo, manteniendo en el centro de la zaga a Anaba e Ismael Barragán; y arriba, regreso de Víctor y Peter en lugar de Dani Sales y Marc Fraile.

A los dos minutos Peter dio el primer aviso entrando en el área y disparando algo forzado. El conjunto visitante intenta 'dormir' el encuentro; encerrado atrás, apenas concede a un Recreativo que domina, toca y toca pero sin mucha profundidad, llegándose al primer cuarto de hora sin ocasiones claras. Los balones en largo y las diagonales que intentan los albiazules no tienen precisión y los visitantes apenas sufren en defensa. En el 18' lo intenta tímidamente el Tomares con un lanzamiento lejano que se marcha por encima del travesaño.

El Decano, al igual que sucedió ante el Cabecense, 'regala' buena parte de la primera mitad confiando en que tarde o temprano aparecerá su pegada; despierta del letargo en el 25' y Peter prueba fortuna desde la frontal con un disparo que se marcha algo desviado. En el 31', ocasión parecida en este caso para Víctor Barroso, y con el mismo final.

El conjunto de Alberto Gallego sube un punto su intensidad y empieza a meter en su área al rival, con lo que goza de más oportunidades; en el 34 un balón que se pasea por el área acaba con un disparo potente de Anaba al lateral de la red; dos minutos más tarde un centro envenenado de Víctor no encuentra quien lo culmine. El equipo está en plan apisonadora y un defensa foráneo aborta el disparo de Peter en el área (37). El Tomares aparece en el 41 en un balón en largo que controla Amaya y su intento se marcha por encima del larguero. La respuesta del Recre no puede ser más letal: buena combinación con pase final de Peter a Anaba, quien culmina su mano a mano con el meta anotando el 1-0 (minuto 42). Es el 12º jugador local que ve puerta esta temporada. Lo más difícil ya estaba hecho, y en el momento oportuno, llegándose al descanso con mínima renta albiazul.

La segunda mitad se inicia con los mismos protagonistas en los locales, un triple cambio en los hispalenses y con un cabezazo de Chendo a las manos del meta. En el 49, ocasión de oro para sentenciar: Juanjo Mateo entra en el área, tiene todo el tiempo para pensar, manda a Peter, que no controla bien y su intento lo despeja un defensa en la misma línea de gol. Los albiazules ofrecen su mejor versión y en el 53, acción de calidad de Víctor cuyo disparo con rosca pasa rozando el poste. El Recreativo ha salido en plan líder y el Tomares aguanta el chaparrón como puede.Dio el susto el conjunto tomareño en una falta y en un córner que no encontraron rematador.

Gallego da entrada a Gallardo y Perotti para apuntalar un equipo que ha bajado el pie del acelerador y ha perdido algo de frescura. El juego ha decaído; no da sensación de que se vaya a escapar el triunfo, pero el marcador no permite la relajación. En el 79' el colegiado le perdona la segunda amarilla a Sergio López y el choque continúa abierto, y tres después Manu Galán se retira lesionado.

El Recreativo deja pasar los minutos (con 4 de prolongación) ante un Tomares que se estira, que quiere pero no puede. Es más, estuvo más cerca el 2-0 que el 1-1, primero en un disparo de Víctor y luego fue Anaba el que no aprovechó el rechace; y la mejor ocasión, en una contra de tres contra uno que no acertó con el pase final.

Con este partido se cierra un año en el que se ha pasado de la nada al todo. Ahora la plantilla disfrutará de unos días de vacaciones con la mente puesta en el 6 de enero, cuando regresa la competición con la visita del Utrera al Nuevo Colombino; si ese Día de Reyes el Utrera se lleva carbón, la liga quedará casi vista para sentencia.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Gonzalo Piña, Juanjo Mateo, Pedro Pata, Manu Galán (Ponce, 82), Álex Moreno (Dani Sales, 63), Víctor Barroso, Anaba, Peter (Marc Fraile, 82), Adriá Arjona, Chendo (Perotti, 71) e Ismael Barragán (Pablo Gallardo, 71).

Tomares: Álex Carmona, Sergio Buzón, Apolinar, Mesa, Álex Buzón (Mode, 58), Pablo Chaves (Sergio López, 46), Amaya (David García, 46), Guille Solís, Cifu, Pepe Castillejo (Carlos Fraile, 46) y Rufo (Cissé, 76).

Árbitro: Díaz Lorente (Cádiz), asistido por Liñán Palma y González Vargas. Mostró tarjeta amarilla a Juanjo Mateo, Álex Moreno; David García, Sergio López, Apolinar.

Goles: 1-0/Minuto 42. Anaba.

Incidencias: Partido de la jornada 17, última del año y de la primera vuelta, disputado en el estadio Nuevo Colombino ante unos 6.000 aficionados. Rubén Gálvez recibió de manos del presidente albiazul José Antonio Sotomayor un cuadro conmemorativo por sus 100 partidos oficiales con el Decano. El club estrenó nuevo videomarcador. Pitos al Frente Onuba cuando intentó dirigirse al público al inicio del partido para pedir disculpas y dar su versión sobre los incidentes de Córdoba.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN