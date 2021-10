El Recreativo de Huelva se agiganta en el Nuevo Colombino y no hay quien le tosa (2-0)

El Recreativo de Huelva superó al Gerena por 2-0 con goles de Chendo y Víctor Barroso en un atractivo choque que los locales encarrilaron al descanso para luego vivir de las rentas.

El Decano logró algo más que tres puntos, ya que dejó buenas sensaciones (sobre todo en los primeros 45 minutos), sigue haciendo del Nuevo Colombino un fortín (9 puntos de 9 posibles y sin encajar un gol) y se queda como único invicto de la categoría. El premio extra del liderato tendrá que esperar, ya que el triunfo del Utrera sobre el Xerez lo evitó.

Alberto Gallego apostó de salida por dar continuidad a buena parte del once que alineó en Conil, con las novedades de Juanjo Mateo y Chendo en lugar de Ale Limón y Diawara.

No pudo comenzar mejor el encuentro. En la primera acción ofensiva se produce un saque de esquina que bota Víctor Barroso y remata Chendo, contando con la colaboración de un defensa que desvió la trayectoria del balón (1-0). Sólo se habían cumplido 5 minutos y todo se le ponía muy de cara al Decano. Seis minutos más tarde se repite la historia con otro córner que bota Víctor Barroso pero en esta ocasión los atacantes albiazules no llegan por escasos centímetros.

El Gerena no creaba peligro, buen toque de balón y algún acercamiento pero sin mordiente; sólo avisó en el m. 17 con un balón que se paseó por el área local sin encontrar rematador. Respondió Chendo con un contragolpe en el que aguantó demasiado el balón y dejó pasar una buena ocasión.

Al ecuador de la primera mitad se llega con un Recreativo controlando la situación, sin generar muchas ocasiones claras y también sin sufrir nada en defensa. El Decano seguía creando peligro a balón parado y en otro córner de Víctor Barroso es Cristian Terán el que remata completamente solo dentro del área, pero a las manos del meta Antonio Miguel (25'). El equipo de Alberto Gallego vive sus mejores momentos y dos minutos después la tiene Marc Fraile pero su disparo al poste queda anulado por fuera de juego.

Y la guinda llegó en el m. 29: balón que cae desde las nubes, el meta despeja de puños y desde fuera del área Víctor Barroso la clava por la escuadra a bote pronto. Un golazo que supone el 2-0 y premia el mejor juego albiazul. Al Recre le estaba funcionando su plan y era el Gerena el que tenía que arriesgar y cambiar la dinámica. Lo intentaba, pero no podía, como un disparo forzado de Juan Gómez al borde del área que se marchó desviado (37').

Excelente primera parte del Decano, sobre todo en defensa, anulando a un equipo ofensivo como el Gerena; y en ataque, efectivo. La mejor defensa del grupo (3 goles encajados por el conjunto albiazul) estaba anulando por completo al mejor ataque (14 anotador por los hispalenses). El trabajo estaba hecho, sólo era cuestión de no hacer regalos.

Hubo un cambio en el intermedio y por raro que parezca no fue del Gerena, sino local, dando entrada a Dani Sales por Terán. El duelo no estaba finiquitado y los visitantes gozaron de una buena ocasión en otro balón que se pasea por el área con mucho peligro. Un nuevo susto llegó en el 55' con un disparo desde fuera del área de Melchor que se estrelló en el poste. El Recre no termina de despertar y Barrios lo intenta sin puntería tras un despeje de Rubén Gálvez (59').

A punto está de sentenciar Pedro Pata un minutos después en un contragolpe, pero el meta le ganó la partida en una acción invalidada por fuera de juego. Desde fuera del área prueba fortuna Vicente pero se encuentra con un seguro Rubén Gálvez.

Jesús Galván se la juega con un triple cambio y el técnico local responde con la entrada de Álex Moreno por Víctor Barroso (66'). Combate nulo, porque el partido sigue por los mismos derroteros.

El Recre no termina de matar el choque, vive de las rentas pero al mismo tiempo alimenta las opciones del rival, en este caso con una pérdida de balón pero entre la defensa y Rubén Gálvez abortan el peligro (70'). Juanjo Mateo, con todo a favor dentro del área, remata alto (83); y en el 88 es Chendo quien perdona en un mano a mano con el meta.

FICHA TÉCNICA

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pata (Diawara, 74), Manu Galán (Ale Limón, 74), Pablo Gallardo, Víctor Barroso (Álex Moreno, 66), Marc Fraile (Perotti, 81), Cristian Terán (Dani Sales, 46), Adriá Arjona, Chendo e Ismael Barragán.

Gerena: Antonio Miguel, Núñez (Pablo García, 69), Abel Moreno, Liébanas, Catalá, Vicente, Melchor, Juan Gómez (Gabi, 64), Jairo, Javi Medina (Antonio, 64) y Barrios (Douglas, 64).

Árbitro: Francisco Alonso Ramírez (Cádiz), asistido por Antonio Jesús y Rafael Pan.

Goles: 1-0/Minuto 4. Chendo. 2-0/m. 29. Víctor Barroso.

Incidencias: partido de la 8ª jornada de Liga en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio Nuevo Colombino ante unos 7.500 espectadores. Antes del choque, el presidente del Decano, José Antonio Sotomayor, le entregó una placa al colegiado onubense Alejandro Quintero González y al asistente José Francisco García Lozano, por sus ascensos a Segunda División.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN