Crónica Recre-Atlético Baleares: Al Decano le falta gasolina y se deja dos puntos en el Nuevo Colombino

Oportunidad de oro perdida. Al Recre le faltó chispa en su cita con el Atlético Baleares. Perdió dos puntos ante un rival, que cumplió y pudo hasta llevarse los tres puntos del Nuevo Colombino. Un Decano espeso que dominó, pero no generó lo debido para conseguir los tres puntos.

Primera final y un punto insuficiente. Solo siete exámenes restan al campeonato liguero y el Recre no supo aprovechar la mañana de este domingo para dar un paso al frente y volver a poner el pie en el play-off de ascenso en el Nuevo Colombino.

Regresó Caye Quintana, tras cumplir con su sanción, y el esquema volvió a ser el habitual. La única novedad, la presencia de Raúl Navas como pareja de Rubén Serrano en el centro de la zaga. Alberto Trapero, después de dos partidos disfrutando de la titularidad, volvió a sentarse en el banquillo. Por lo demás, todo igual.

Comenzó el Recreativo con el dominio del encuentro. El Decano tuvo el control del balón, lo mimó y peleó para abrir la lata. El primer uy llegó en el minuto 10. Un centro de Rahim desde la banda izquierda, puso el balón al área pequeña, pero Caye Quintana no llegó. El esférico se marchó fuera por muy poco.

El Atlético Baleares, encerrado, sin hincar el diente al Recreativo, que tenía la posesión pero tampoco generó excesivo peligro en la meta de Jero. Una jugada ensayada, que puso en corto Luis Alcalde a De la Rosa, que lo intentó, pero su suave disparo, lo detuvo el guardameta baleárico sin problemas.

Ese era el camino, pero el Recre tampoco estaba fino. Le faltaba una marcha más si quería irse con el primero al descanso en el Nuevo Colombino. Y casi llega para el Atlético Baleares, lo único destacable hasta el momento de los de Jaime Mut. Un disparo desde fuera del área del ex recreativista Isaac Nana se marchó fuera de la portería de Rubén Gálvez por muy poquito.

El crono corría en el Nuevo Colombino sin nada destacable sobre el terreno de juego. El balón no quería entrar, el Recre no estaba a tono. Necesitaba más. El descanso tenía que ser un punto de inflexión para dar un golpe sobre la mesa para hacer el primero de la mañana en territorio albiazul.

Los de Jaime Mut cumplieron con su deber. Aguantar e intentar rascar un punto. Todo lo que sume es bueno para el equipo de Palma de Mallorca que pelea en la zona baja de la tabla por conseguir la permanencia en la categoría.

El Decano necesitaba arrancar y si llegaba el primero iban a llegar más, pero tenía que llegar el momento. Primeros 45 minutos sin nada, con un Recreativo de Huelva atascado al que le faltó un poco de chispa para abrir el marcador. Falta hacía.

Volvió a rodar la bola sobre el césped del Nuevo Colombino. El gol tenía que llegar, era vital. La primera fue para Josiel Núñez. El panameño lo intentó por la banda izquierda, pero su disparo lo interceptó Jero sin problemas. Volvió a tenerla el Recreativo. Rahim se plantó en la línea de fondo, dio un pase atrás que remató De la Rosa, no pudo hacer nada el extremo albiazul. Tocó un rival y se marchó a saque de esquina, que de poco lo aprovechó el Recreativo.

Los tres puntos eran una obligación y estaba costando mucho trabajo. El Recre no estaba en la onda y necesitaba hacer un gol. Y la más clara fue para el Atlético Baleares, pese a que el Decano estaba teniendo el control del partido. Desde su campo, David Navarro lo intentó tras ver adelantado a Rubén Gálvez. El Nuevo Colombino enmudeció. El balón dio en el poste de la meta albiazul. Se libraron por muy poquito los de Abel Gómez del primero del Atlético Baleares.

Saltó al terreno de juego Miguelete por Raúl Navas. El partido olía a 0-0. Qué pena. Una oportunidad, hasta el momento, que el Recreativo no había sabido aprovechar. No era la mañana para los albiazules, que tuvieron el control del partido y no pudieron aprovechar su superioridad. No había manera de ver puerta.

El esfuerzo sobre el terreno de juego no estaba teniendo sus frutos. Volvió a mover el banquillo Abel Gómez. Álvaro Bustos sustituyó a De la Rosa. El Recre quería y no podía. Nadar para morir en la orilla ante un equipo que generó las más claras en la segunda mitad. Ferroni, desde el pico del área, sorprendió a Rubén Gálvez. Otra vez al poste.

Se puso calentito el partido en los últimos minutos. Expulsión de David Navarro, con uno menos el Atlético Baleares. Tenía que aprovechar el Recreativo de Huelva la inferioridad de los de Palma de Mallorca. La buena noticia para el conjunto albiazul fue el regreso de Pablo Caballero al terreno de juego.

Gasolina, ¡dame más gasolina! Eso necesitaba el Recreativo. Qué mañana más desaprovechada en el Nuevo Colombino. Dos puntos perdidos. Esa es la sensación que le queda a los recreativistas. El esfuerzo no vio su recompensa. Se hizo el silencio en el Nuevo Colombino. Cero a cero y a pensar en el siguiente. No hay más. Nadie dijo que fuese fácil.