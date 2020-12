Claudio Barragán: "Tengo fondo de armario en la plantilla del Recreativo de Huelva"

Claudio Barragán afronta con optimismo y también con prudencia el encuentro de mañana ante el San Fernando, aplazado en su día por coronavirus. El técnico cumplirá su segundo y último partido de sanción. El Recreativo ha tenido poco tiempo de descanso tras la goleada al Marino (6-0) el pasado sábado. “Para este partido llegamos prácticamente con todo, ya que la gente se ha recuperado bien; tal como se dio el partido ante el Marino tuvimos la ocasión de repartir minutos y estamos con ganas de que llegue este encuentro”.

El duelo se jugará con poco margen de recuperación, cuando lo más lógico habría sido jugarlo el fin de semana del 19-20, que no hay jornada y está previsto precisamente para ponerse al día con el calendario. “No estamos muy contentos con la designación de la fecha, pero es lo que toca; hay veces que parece que la Federación hace (lo que le da la gana)... no estoy muy contento; había una fecha señalada, el día 20, aunque el San Fernando tiene partido ese día de la Copa del Rey, pero se podía haber jugado un par de días después”, añade el entrenador albiazul.

“No sé si en el vestuario del San Fernando habrá ánimo de revancha, nosotros saldremos con todo y seguro que será un partido complicado; en lo extradeportivo no quiero entrar, para nosotros lo más importante es el partido; afortunadamente no hubo que lamentar secuelas por ningún contagio y están todos bien”, añade.

Aquel 8 de noviembre que se aplazó el encuentro, el conjunto onubense tenía previsto sorprender con un cambio de sistema, jugando con cinco centrales. “Es una posibilidad, vamos a ir a ganar el partido y a dominar las dos áreas, porque tenemos un rival con futbolistas de otro nivel, con experiencia en la categoría, con hombres determinantes, y sacaremos el mejor once para ganar el partido”, manifestó Claudio sin 'mojarse' sobre si jugará con cuatro o cinco jugadores atrás.

Morcillo es un profesional como la copa de un pino; es lógico que esté cabreado", afirma el técnico

Sobre la suplencia de Morcillo en los últimos encuentro, el valenciano comentó que “son decisiones que tenemos que tomar. La labor de un entrenador es tremendamente complicada y máxime con una plantilla como la que hay ahora mismo, donde hay una implicación, compromiso y muy buen ambiente. Dejar gente fuera es doloroso y lo que hoy es blanco mañana es negro y nadie puede bajar los brazos y Morcillo está entrenando francamente bien. Lo lógico es que esté cabreado, como todos los que no están participando, pero lo que aporta al grupo y su comportamiento me llena". El defensa aceptó además una rebaja salarial esta temporada. “Morcillo es un profesional como la copa de un pino, en ese sentido chapó, no puedo tener ninguna queja, ni con él ni con los que no están participando ahora; me siento afortunado de tener gente como la que tengo ahora mismo”.

El Recreativo llega en un buen momento a esta cita, como reconoce su técnico. “Con balón hemos mejorado y estamos teniendo más precisión en los pases y no nos estamos precipitando tanto y creo que el equipo a medida que van pasando los partidos va mejorando y esperamos que mañana sigamos esa linea".

Pese a la goleada sobre el Marino (6-0), el entrenador albiazul siempre busca la mejora del equipo. “El otro día ganamos con holgura pero hay cosas que corregir y tenemos que cometer el menor número de errores. Hay que seguir haciendo hincapié y ser ambiciosos. Es evidente que el equipo ha mejorado, no solo por el resultado del otro día, ya venía dando pasitos muy positivos en cuanto al juego, y esa la línea es la que tenemos que seguir de aquí al final y mejorarlo".

"Creo en los futbolistas y lo del sistema o los cambios... hay tanta igualdad... tengo donde elegir. Tengo fondo de armario, futbolistas buenísimos que no están participando desde el inicio. Es complicado y está claro que siempre vamos a buscar la victoria, juegue quien juegue y los futbolistas lo saben, cualquiera puede participar, esto va a ser así de aquí hasta el final", añade Claudio Barragán.

La idea del San Fernando desde el inicio es estar arriba y conseguir el ascenso a Segunda"

La idea de juego del Recreativo en San Fernando la tiene clara; "ya tenemos claro cómo vamos a afrontar el partido. Esto demuestra la dificultad de la categoría y lo complicada que es. Si miramos la clasificación todo está muy igualado. Hay equipos que están arriba por méritos propios, y el San Fernando es un equipo que su meta desde el principio era la de estar arriba y conseguir el ascenso a Segunda, pero no es tan fácil. Este resultado ante la Balona (victoria el pasado fin de semana por 2-1) a nivel de emocional les dará un poco más de confianza. Son futbolistas que pueden ganar a cualquiera. Tiene bajas importantes y le ha podido afectar".

En casa el cuadro gaditano no está obteniendo buenos resultados. "El respeto lo tenemos siempre, otra cosa es temor. Todos, en una cosa u otra, somos vulnerables. No lo hacemos todos perfecto y tenemos nuestra virtudes y nuestra obligación es aprovechar sus puntos débiles, como lo tenemos cualquier equipo y como harán ellos con nosotros. Luego está el acierto. No estamos temerosos de afrontar el partido, ni mucho menos", comenta el preparador albiazul.

Sobre la intensidad y las ganas de la plantilla afirmó que “hoy los chicos han entrenado a un ritmo... y hemos tenido que cortar el entreno, quitarle minutos porque estaban superactivados, y esa es la sensación que tenemos; lo único que tenemos que tener en la mente es el partido de mañana y luego ya veremos cómo preparamos los días siguientes”, concluye.