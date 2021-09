Chendo maquilla el último bolo del verano

Aunque el último ensayo de la pretemporada del Recreativo no parecía más que un trámite, por la diferencia de categoría entre el Decano y el Riotinto, para Alberto Gallego no hay partido intrascendente. El preparador catalán presentó un equipo muy cercano al que pudiera salir el próximo fin de semana ante el Utrera. El ilerdense optó por una línea de tres centrales y por buscar el gol con dos puntas, ganando protagonismo en la amplitud Juanjo Mateo y Peter y funcionando en la sala de máquinas Terán y Arjona con Rubén Serrano como escudero. La novedad más importante fue la continuidad de Ale Limón al lado de Ismael Barragán y Gallardo en la retaguardia.

El Riotinto llegó a la cita después de haber hecho un esfuerzo casi titánico 24 horas antes, donde tuvo que apretar el acelerador de lo lindo para superar a la Olímpica en la Copa (2-1). Así, se dieron todos los ingredientes para que la posesión del balón, y por ende, las ocasiones fueran para el cuadro albiazul. El Recre tuvo menos puntería que en citas anteriores. Primero fue Chendo el que pudo inaugurar el marcador con un cabezazo que, con Simón batido, se fue por encima del larguero. A renglón seguido Juan Delgado pisó área para cruzar su disparo sobremanera y rozar el poste de la meta local. El cántaro fue a la fuente hasta que se rompió. Rozando el cuarto de hora Peter ejecutó un buen centro que Chendo cabeceó en dirección a portería. El balón lo tocó Simón, dio en el larguero y terminó durmiendo en el interior de la portería minera.

El Recre siguió acumulando llegadas. En otra de ellas Chendo estuvo muy cerca de aumentar su cuenta particular con un tiro con la zurda que se fue junto al palo. Pasada la media hora volvió a tenerle el Tigre. Fue tras una buena jugada del Decano en la que Terán encontró a Mateo en profundidad. El carrilero la puso en el área de meta, donde apareció el ex del Linares para impulsar la pelota a portería, pero esta vez Simón sí que tocó lo justo para que el balón diera en el larguero y saliera rebotado hacia fuera. El partido entró entonces en un ritmo cansino y el marcador no se volvió a mover antes del descanso.

La segunda mitad comenzó también con poca continuidad. El Riotinto fue acusando la entrega del primer acto y fue metiéndose cada vez con un bloque más bajo, lo que dificultó que el Recre llegara con claridad a la portería defendida por Alberto. A la hora de partido estuvo el Decano cerca de un nuevo tanto tras una buena combinación entre Terán y Juan Delgado, pero el primero no tuvo acierto en la definición y lanzó fuera con todo a su favor.

Ante la falta de ocasiones, el aliciente del choque se centró en los cambios. Enric Martínez acumuló sus primeros minutos como albiazul, dejando muestras de su calidad. El Recre no sumó muchas ocasiones, pero sí centros laterales. En una de las jugadas ofensivas, y tras una sucesión de rebotes, Chendo terminó repitiendo como goleador para poner el 0-2 en el marcador.

De ahí al final no hubo más oportunidades de peso. El Riotinto sí que se estiró en un par de ocasiones. Primero con un disparo de Tellechea que Rubén atajó abajo en el único tiro entre palos de los locales en todo el choque. Luego fue Joselito el que penetró por banda derecha para disparar con la intención de hacer gol, pero su lanzamiento se marchó por encima de la portería albiazul. El triunfo sirve al Recre para cerrar con buenos números su pretemporada y para enfocarse ya en el primer partido de la competición oficial.

Ficha técnica:

Riotinto: Simón; Telle, Peroli, Millán, Fara; Lucho, Sergio, Dani Carrasco, Joselu, Cano y Antonio Delgado. También jugaron: Alberto, Emma, Víctor, Joselito y Guille.

Recreativo: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Gallardo (Anaba, 60'), Ismael Barragán, Ale Limón (Harry, 67'), Peter (Marc Fraile, 60'); Rubén Serrano (Dani Sales, 67'), Terán (Diawara, 67'), Arjona (Enric Martínez, 60'); Juan Delgado y Chendo (Víctor Barroso, 67').

Goles: 0-1 Chendo (14'). 0-2 (67') Chendo.

Árbitro: Álvarez Rodríguez (Huelva).

Incidencias: Unas 300 personas en la Cuna del Fútbol Español.