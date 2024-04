Caye Quintana: "Teniendo el playoff tan cerca vamos a pelear por ello"

Caye Quintana está siendo uno de los nombres propios de la temporada. El delantero es el máximo goleador del equipo con 10 tantos y buscará en Sanlúcar de Barrameda aumentar su cuenta goleadora para "conseguir los tres puntos y seguir cerca del playoff que al final es el objetivo".

El Recreativo de Huelva no gana fuera de casa desde el pasado 14 de enero, cuando los albiazules doblegaron al Atlético Baleares gracias a un doblete de Antonio Domínguez desde fuera del área. Una mala racha "porque no estamos consiguiendo los puntos que queríamos y este fin de semana tenemos una oportunidad bonita. Los partidos que quedan van a ser difíciles para todos los equipos y el que más aguante y más puntos saque se llevará el gato al agua", manifestaba.

El aspecto físico es otra de las claves en la que muchos aficionados han estado incidiendo en esta segunda vuelta. Caye ha reconocido que influye "las alturas de temporada en las que estamos", aunque es cierto que el domingo "hizo calor y se nota en esos minutos más que al principio. También los esfuerzos que haga para poder llevarte el partido. Somos un equipo que si nos ponemos por delante es más difícil que nos pueden hacer gol. Estamos bien físicamente, llevamos trabajando bien la temporada e intentaremos acabar lo mejor posible", reconocía.

A pesar de la irregular segunda vuelta que está realizando el equipo, el Decano se encuentra a tan solo un punto del playoff. El ariete no quiere renunciar a nada y ha dejado claro que "teniéndolo ahí cerca está claro que vamos a pelear por ello. Todo el mundo, tanto afición, como club y como nosotros queremos entrar y al final puede pasar cualquier cosa. Vamos a pelearlo hasta el final y ojalá podamos conseguirlo".

Los dos rivales del Recre en la lucha por el playoff se enfrentarán entre sí dentro de dos semanas. Ceuta y Murcia tratarán de imponerse en la pelea por la quinta plaza, aunque para ello deberán superar la puntuación de un equipo que peleará hasta el final: "Es verdad que esta semana es muy importante. Al final son seis semanas que son claves y creo que no tenemos que mirar solo esta semana. Son seis partidos que son muy importantes, 18 puntos en juego y tres son en casa", esgrimía.

La primera batalla tendrá lugar el sábado a las 20:00 en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, un equipo que ahora mismo "se está jugando muchísimo, están jugando mantenerse en la categoría y será un partido muy complicado. Sabemos cómo es su estadio, cómo presionan allí y a partir de mañana empezaremos a ver al rival en vídeo y demás pero centrándonos en nosotros que es lo importante".

Respecto a su posición en el campo durante las últimas semanas, Caye Quintana reconocía que juega en un sitio o en otro "dependiendo del partido. El míster hay partidos que quiere que parta de esa posición para que entre más en juego o para que reciba de otra manera, no tanto de espaldas como en otros partidos y al final me encuentro cómodo también. Es un sitio que he jugado bastante en esa posición. Me encuentro mejor en punta, claro está, porque estoy más cerca del área y más cerca del gol, pero no tengo ningún problema en jugar en banda".

Por último, acerca del incesante apoyo de la afición que se volverá a desplazar en masa a Sanlúcar de Barrameda, se deshizo en elogios hacia los recreativistas: "Estamos encantados. Esta semana también se vivió un ambiente increíble. Es un desplazamiento cerca pero ya no por cerca, han ido a Murcia, a Madrid, a Baleares... Han ido a todos lados y es un apoyo importante para nosotros porque nos dan mucho en las salidas sobre todo, porque en casa ya sabemos que siempre están", finalizaba.