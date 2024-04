La vasija femenina con ojos soles encontrada Aljustrel que ahora se puede ver en Huelva

Para saber más...

P. BUENO RAMÍREZ, J.A. SOLER DIAZ (2023). Guía Catálogo. Idolos. Miradas Milenarias desde el extremo suroccidental de Europa. Huelva

SCHUBART, H. (1965) – As duas fases de ocupação do túmulo de cúpula do Monte do Outeiro, nos arredores de Aljustrel. Revista de Guimarães, 75 (1-4), p. 195-204