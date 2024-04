Abel Gómez: "Ojalá el equipo sea capaz de brindar a la afición jugar el play-off"

Abel Gómez regresa este sábado a El Palmar. Estadio que lo vio dar sus últimas patadas al balón, y estadio que fue testigo de sus primeras órdenes desde el banquillo. Una visita al Atlético Sanluqueño, "en un partido muy especial" para el actual técnico del Recreativo de Huelva.

Tras una larga carrera como futbolista, "colgué las botas a mitad de temporada para pasar a ser entrenador". "Una etapa bonita en la que viví mi último año como profesional y luego mis dos años como entrenador y logramos la permanencia", cuenta a Huelva Información.

"Había jugado los 21 partidos de titular" pero en el mes de enero de 2019 los planes de Abel Gómez cambiaron: "Me proponen poder coger el equipo y no me lo pensé". El entonces mediocentro del Atlético Sanluqueño aprovechó la "oportunidad" y se muestra "muy contento por la decisión que tomamos".

Su andadura como técnico empezó en el Atlético Sanluqueño, club al que había llegado esa misma temporada tras pasar por el Cádiz, UCAM Murcia, Xerez CD, Córdoba, Málaga, entre otros. Después de dos años en la entidad verdiblanca, se marchó al Rayo Majadahonda donde también dirigió al equipo dos temporadas hasta que desembarcó en el Nuevo Colombino.

Ahora vive su segunda campaña como entrenador del Decano. Tras conseguir el ascenso a Primera Federación, el técnico y sus jugadores han llevado al equipo a la zona noble de la clasificación del grupo II. Todo un sueño para un club que tenía como objetivo la permanencia. El trabajo y el sacrificio están dando sus frutos y, seguro, que tendrá la mejor de las recompensas.

Este sábado volverán a encontrarse pero en esta ocasión, Abel Gómez se sentará en el banquillo visitante. La fase de ascenso y la permanencia pasan por El Palmar. El Recre, con la intención de volver a conseguir los tres puntos para acechar la quinta plaza, y los locales, con la necesidad de ganar para mantener la categoría.

"Todos sabemos que es un campo difícil y ellos van a basar parte de su permanencia en los puntos que puedan hacer en casa, sobre todo, donde siempre han sido un equipo fuerte", reconoce Abel Gómez a este diario, aunque los últimos resultados del Atlético Sanluqueño "les han llevado a tener una dinámica un poco más negativa y, seguramente, afrontarán el partido con el objetivo de poder conseguir la victoria y hacerse fuerte" ante sus aficionados.

El Recre, tras conseguir tres valiosos puntos ante el Real Madrid Castilla, se muestra "muy animado, con muchas ganas y con mucha ilusión". La victoria del pasado domingo "nos ha dado un poco de aire porque teníamos la obligación de ganar". Abel Gómez asume la responsabilidad, "sabemos que tenemos que afrontar un tramo final de temporada duro, difícil, complicado en el que hay que intentar no pinchar sabiendo las dificultades, pero siempre convencidos y con muchas ganas que es lo importante".

El mensaje es claro: el Recre va a pelear hasta el final. No será tarea fácil, pero hasta el 26 de mayo hay vida y nadie va a tirar la toalla. Para ello, la afición deberá ser el jugador número 12. Abel Gómez está muy agradecido "por el apoyo a lo largo de la temporada, por el apoyo en el partido con el Castilla que fue muy importante para conseguir la victoria. Ojalá que el equipo sea capaz de sacar los puntos que necesitamos para meternos ahí y brindarles la posibilidad de jugar el play-off", desea. "Es lo que todos tenemos en la cabeza, es lo que queremos y esperamos, que esta afición vea a su equipo disputando la fase de ascenso". Y es que el recreativismo se lo merece con creces.

"Ahora son mucho más fundamentales si cabe, todo el mundo es consciente y seguro que nos van a ayudar mucho", comenta el técnico del Decano porque "ya ha demostrado a lo largo del tiempo que siempre está con el equipo, incluso en los momentos más difíciles".

Un sueño posible de alcanzar.