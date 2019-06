Caye Quintana se despide agradecido con el Recreativo de Huelva

Caye Quintana se despidió ayer del Decano con un mensaje a través de las redes sociales. El delantero de Isla Cristina, pichichi albiazul esta temporada con 18 goles (16 en la Liga, y en las eliminatorias de ascenso uno ante el Fuenlabrada y otro ante el Mirandés, ambos en Huelva), jugará las próximas tres temporadas en el Cádiz de Segunda A.

“Bueno llegó la hora de afrontar nuevos retos, nuevos caminos. Querría agradecer a todos los miembros del Real Club Recreativo de Huelva, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a esa gran afición, esa que nos ha llevado en volandas y nos ha dado todo su apoyo en los momentos más difíciles, esa que nunca se rinde y merece ver al Decano en la categoría que se merece, sin duda sé que disfrutarán de buenos años!”, asegura el isleño en su twitter.

“Sin todo esto no hubiéramos vivido este año tan bonito y emocionante. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo por el club de mis amores y con la pena de no haber conseguido ese ascenso, que estoy seguro que llegará algún día. Gracias Decano, es un orgullo para mi ser recreativista, ahora me toca animaros desde fuera. Siempre Recre!”, concluye Caye Quintana, uno de los fijos para Salmerón.