Cartagena y Recre se enfrentan en un duelo de muchos quilates

Partido de muchos quilates en Cartagonova. El Recreativo de Huelva inicia esta tarde la ascensión de su particular Tourmalet con una de las rampas más empinadas de lo que le queda de competición: la visita al Cartagena, el sólido líder del grupo IV de Segunda División B.

El choque reúne muchos alicientes pues en él se enfrentarán los dos equipos más en forma del campeonato, que cuentan por victorias todos los encuentros que han disputado en 2019. La racha del conjunto departamental, entrenado por Gustavo Munúa, es impresionante. Ha sumado seis triunfos en las seis últimas jornadas (sin encajar ni un solo gol) y hoy aspira a hacer historia en la entidad albinegra con su séptimo partido ganado consecutivo en la categoría, algo que nunca ha logrado.

Enfrente se encontrará a un Recre que ha devuelto la ilusión a una afición albiazul acostumbrada a sufrir en demasía en anteriores campañas, cuando el Decano tuvo que pelear prácticamente hasta el último suspiro por eludir el descenso. La escuadra onubense, dirigida por José María Salmerón, atraviesa un gran momento de juego y resultados. De hecho se ha aupado hasta la cuarta plaza de la tabla, con 37 puntos, tras derrotar sucesivamente al Recreativo Granada (2-1), el Villanovense (1-3), el Don Benito (0-2) y el Badajoz (2-1).

El cuadro de Huelva empieza hoy el que probablemente será su tramo más duro de la competición, el denominado Tourmalet, cuando en las próximas semanas se mida al Cartagena, el Real Murcia, el UCAM y el Ibiza, cuatro rivales que junto al Melilla son claros candidatos para disputar las eliminatorias de ascenso. El duelo de esta tarde en Cartagonova ha sido definido por Salmerón como “el mejor partido posible” ahora mismo en Segunda B y en él el Recre aspira a dar un golpe encima de la mesa que refuerce sus opciones de clasificarse para el play off.

La principal incógnita en la alineación del Recre reside en saber si Salmerón optará por jugar con tres centrales o reforzará la medular

Dice una máxima futbolística (extendida también a otros ámbitos de la vida) que cuando algo funciona, no lo cambies. Por ello, previsiblemente el entrenador albiazul no hará demasiadas modificaciones en la alineación titular que presente esta tarde. La gran incógnita reside en saber si el Decano formará con tres centrales, dado el enorme potencial del rival, o Salmerón mantendrá una línea defensiva compuesta por cuatro defensas y optará por reforzar el centro del campo. Así el pasado domingo frente al Badajoz, el técnico hizo una variación y apostó inicialmente por el retorno de Caye Quintana al once en sustitución de Fernando Llorente, dejando a Tropi como único mediocentro, con Quiles, Ródenas y Borja Díaz por delante. Luego acabó el partido con una línea en la retaguardia de cinco futbolistas para protegerse de los posibles ataques pacenses.

En la portería lo más normal es que Salmerón siga apostando por la titularidad de Marc Martínez. En la defensa podría dar entrada a Pina en el lateral derecho, con lo que Diego Jiménez ocuparía uno de los tres puestos de central junto a Israel Puerto e Iván González, dejando el carril izquierdo para Pablo Andrade.En la medular parece segura la presencia de Tropi y junto a él es posible que forme Llorente en el centro, con Víctor Barroso por un costado y Borja Díaz o Alberto Quiles en el otro. Con ello quedaría una plaza en la delantera que debería ocupar bien Caye Quintana (el máximo goleador del equipo esta campaña) o bien el joven Alberto Ródenas, que en las dos últimas jornadas ha sido titular.

Si opta por jugar con cuatro defensas lo más seguro es que Pina se quede en el banquillo y tanto Quiles como Borja Díaz tengan un hueco en el once inicial.