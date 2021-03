Calle: "Si yo supiera que la solución es irme, me iría ahora mismo"

El entrenador del Recreativo, Antonio Calle, ha hablado del partido ante el Tamaraceite para decir que "hemos hecho una buena primera parte, donde hemos neutralizado al rival, hemos estado bien con balón, hemos defendido bien, hemos presionado bien... Han llegado los dos goles. En la segunda parte nos ha faltado tranquilidad con balón, el equipo se ha puesto nervioso, le ha entrado incertidumbre, le ha entrado miedo... Más por la sensación que por el desarrollo del partido porque apenas estaban llegando. Ellos han metido el 2-1, hemos tenido transiciones para matar el partido, no lo hemos hecho, y ha llegado la jugada desgraciada del minuto 94, que es el reflejo de lo que es ahora mismo el equipo".

Acerca de los cambios ha dicho que "hemos tenido que hacer un cambio en el descanso porque Yaimil tenía molestias y se ha resentido. Hemos optado por Santana, que ya ha jugado ahí alguna vez, no es una posición nueva para él; buscábamos más trabajo, fortalecernos más en medio campo. Ellos nos estaban haciendo daño por dentro y he metido a Dani para tener más presencia por dentro, prescindiendo de un punta. No es que haya salido mal, pero no hemos tenido la pausa para tener el balón y hacer daño al rival. Luego hemos puesto defensa de cinco para hacernos más fuertes y creo que en la situación en la que estábamos era lo más lógico. Hemos sufrido sin balón, pero el gol que nos han metido no nos lo podemos permitir".

Sobre la situación en la que queda el Recre y él mismo, Calle ha dicho que "el equipo está tocado. Yo estoy dolido, estoy triste, pero todos estos días y jornadas uno lo pasa mal porque trabajas, no duermes, no tienes horas de sueño porque piensas en qué has podido fallar y le das muchas vueltas a muchas cosas, pero hay otras que el entrenador no puede controlar. Sé que esto es fútbol y sé donde estoy, que mis números y los del equipo no son buenos y entiendo cualquier decisión que la propiedad o el consejo puedan tomar. Yo lo que quiero es lo mejor para el Recreativo y aceptaré lo que se decida". Cuestionado por una posible dimisión Calle dijo que "si yo supiera que si al irme el Recre saliera hacia arriba, me iría ahora mismo, pero soy una persona fuerte, que siempre he luchado por mis objetivos y voy a luchar hasta el final. Yo estoy dando todo lo que puedo dar y soy una persona honrada, a mí no me van a echar de aquí por decir que he robado, todas las personas no pueden decir lo mismo".

Sobre la situación en la que queda el Recre, mirando, obviamente a los rivales en la lucha por el descenso, ha indicado que "tenemos que ser realistas y saber dónde estamos y con lo que vamos a luchar. Tenemos que estar preparados para la semana que viene afrontar la situación que tengamos".

No dudo en afirmar que "el equipo está muy tocado, pero no nos vale decir que tenemos mala suerte o poner otras excusas. Si estamos ahí abajo es por deméritos propios y porque anímicamente no estamos en una buena situación, como sí la tenía el rival de hoy".

De la afición también habló Calle para decir que "solo puedo darle las gracias. Han apoyado desde que hemos salido a calentar, nos han ayudado y al final entiendo el enfado. Es otro golpe, otra desilusión y lo único que podemos hacer es pedirles perdón porque llevan muchos años pasando tristezas".