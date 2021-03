Al Recreativo no le quedaba otra que ganar y esperar, pero no pudo. Y eso que parecía que el Decano iba a cumplir con su parte. El cuadro hizo un buen primer tiempo, tomó doble ventaja con un doblete de Yaimil y parecía que iba a tener un partido plácido, como pareció hasta el descanso. El segundo tiempo fue otro cantar, el Tamaraceite fue embotellando al Decano, que fue incapaz de tener la pelota y estirarse ante un equipo volcado. Los cambios terminaron lastrando a un equipo que vuelve a perder puntos en el último minuto, ya sea por nervios, por la propia dinámica o por falta de capacidad, pero que ahora tiene que esperar la derrota del Cádiz B esta tarde, aunque también deberá estar pendiente de lo que haga el Marbella. Una auténtica ruina.

El técnico le dio continuidad al dibujo de los últimos encuentros y casi que presentó un equipo reconocible con la gran novedad de Morcillo en el centro de la zaga acompañando a Jesús Valentín en el lugar de Leal y con Diego Jiménez como lateral zurdo ante la ausencia de David Alfonso. A pesar de que Dani Molina llegó a tiempo para la convocatoria fueron el canterano Fran y José Antonio González los que formaron el doble pivote, con Yaimil y Chuli en las bandas y Quiles y Seth como referencias ofensivas.

El arranque del partido, la primera impresión fue negativa porque el Tamaraceite contó con una falta peligrosa cuando apenas se había cumplido medio minuto de encuentro, pero fue un espejismo porque el Curro Romero del Recre tenía la mañana de esas de salir a hombros y ya se sabe, con Quiles tirando del carro todo es más fácil. El canterano forzó una falta lateral que José Antonio González puso con música al corazón del área. Diego Jiménez, convertido en el expreso de Benavente, cabeceó con ímpetu al larguero. El rechace llegó al punto de penalti, donde esperaba Yaimil Medina para engatillar, también con suspense al besar el balón el larguero, y elevar el primer tanto al marcador.

Lejos de lo ocurrido en otras ocasiones, el Recre golpeó y no dejó a su rival recomponerse porque en la siguiente jugada ofensiva Yaimil recibió en la frontal del área un balón desde la izquierda y la empaló al palo largo de la portería de Nauzet García. 2-0. Aire para un Decano que empezó a gustarse con el balón. Por un rato se olvidó la clasificación y regresaron las palmas por Huelva, como en cualquier tiempo pasado que siempre fue mejor.

El Tamaraceite se negaba a ser un invitado a la fiesta del Decano, por lo que los canarios comenzaron a jugar de una forma más combinativa, aunque sin ninguna profundidad, por lo que Chus Trujillo no esperó ni siquiera al descanso para buscar un giro de tuerca. Los visitantes realizaron un triple cambio después de la media hora, ingresando en el terreno de juego el exalbiazul Toni Segura, entre otros. Los canarios, que perdieron en el calentamiento a David González, se encontraron sin su director de orquesta y, aunque seguían tocando bien, no sonaba igual. De hecho, el Tamaraceite se marchó al descanso sin tirar a puerta, mientras que el Recre volvió a probar fortuna con un disparo de José Antonio González desde la frontal que Nauzet García desvió con apuros a córner antes de que ambos equipos embocaran el túnel de vestuarios.

La segunda parte arrancó con el Recre más espeso y el Tamaraceite más convencido de que tenía que quemar sus naves para meterse en el encuentro. Así, faltaba la aparición de un actor principal en el Recreativo, Nauzet. El meta sacó una mano de hierro a un tiro de López Silva desde la frontal que parecía que se iba a colar en la portería del Decano. Antes Morcillo también tuvo que emplearse al máximo para evitar una internada de Jonathan por el costado del área.

El Tamaraceite manejaba ya los tiempos del partido y el Recre comenzó a temblar. Lo hizo porque los canarios impusieron su buen trato de balón y el Decano se dedicó a creer que le valdría con conservar su ventaja. Se equivocó. Nauzet volvió a estirarse para sacar una mano a un tiro desde la frontal que se fue a córner. La velocidad de juego de los insulares permitió hilvanar una buena jugada colectiva que acabó con Jonathan Quintero mano a mano ante el portero recreativista al que batió por bajo. Una tímida salida tras el 2-1 que acabó con un disparo desde fuera de Matheus Santana que Nauzet García desvió a córner fue la única opción del Recre en el segundo tiempo.

Los cambios no ayudaron porque el Recre fue a peor. La profundidad de Yaimil se quedó en nada con la ubicación de Matheus en banda, Alexander no aportó absolutamente nada y la entrada de Leal para formar una defensa con tres centrales (más Diego Jiménez como carrilero zurdo) fue un mensaje claro de que había que mirar únicamente hacia atras. El Tamaraceite seguía jugando como si de un ataque de balonmano se tratase, siempre sobre la frontal de área de un Recre al que cada vez se le escapaba más la solución. La expulsión de Casais a falta de cuatro minutos para el final daba algo de aire al Recre. El colegiado alargó cinco minutos el choque y el Decano trató de perder el mayor tiempo posible, pero una falta de Leal en la mitad de campo propio le dio la última opción al Tamaraceite. El Recre despejó la primera intentona de los canarios, que volvieron a tener la opción de colgar el cuero para rematar hasta tres veces a bocajarro a un Nauzet que hizo todo lo que pudo para salvar las dos primeras opciones, pero que nada pudo hacer para evitar un empate que ahonda en la herida del recreativismo y que vuelve a dejar en evidencia que este Recre no está a la altura.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet Pérez; Cera, Jesús Valentín, Morcillo, Diego Jiménez; Yaimil Medina (Matheus Santana, 46'), Fran, José Antonio González (Leal, 80'), Chuli (Alexander, 64'); Seth (Sillero, 80') y Quiles (Dani Molina, 57').

Tamaraceite: Nauzet García; Aythami Álvarez, Alberto Rodríguez, David García, Jordan (Ismael Fajir, 85'); Julio Baez (Toni Segura, 33'), Juan Andrés (Jonathan, 33'), Casais, López Silva; Eros y Jonathan Viera (Alexis, 33').

Goles: 1-0 (9') Yaimil Medina. 2-0 (13') Yaimil Medina. 2-1 (73') Jonathan. 2-2 (94') Alberto Rodríguez.

Árbitro: Corralero Calvo (C. Madrileño). Amonestó a los locales Chuli, José Antonio González, Diego Jiménez y Fran. Expulsó con roja directa al visitante Casais en el 86.

Incidencias: Unas 800 personas en el Nuevo Colombino.