El Atlético Sanluqueño acumula seis partidos sin conocer la victoria

Toca ponerse el mono de trabajo. El equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos tras disfrutar de una jornada de descanso este martes y ya prepara la visita a El Palmar de Sanlúcar de Barrameda. Un partido que tendrá lugar el sábado a las 20:00 y donde el Recreativo de Huelva podría dormir en puestos de playoff de ascenso a Segunda División siempre y cuando puntúe en tierras gaditanas.

No lo tendrá nada fácil a pesar de que enfrente tendrá un rival que no pasa ni mucho menos por su mejor momento. El Atlético Sanluqueño no gana desde el pasado 3 de marzo, cuando se impuso a domicilio al Linares Deportivo. En ese momento el conjunto verdiblanco acumulaba siete partidos consecutivos sin perder y veía el descenso a seis puntos. Ahora la racha se ha invertido y están empatados a puntos con el San Fernando, último equipo que ocupa plaza de descenso a Segunda Federación.

Su técnico, Abel Segovia, tomó las riendas de La Leti el pasado 30 de octubre después de que cayeran ante el Recreativo Granada. Fue el fin de Antonio Iriondo a los mandos del Atlético Sanluqueño, el mismo entrenador que devolvió a los gaditanos a la categoría de bronce del fútbol español.

Cuenta en sus filas con Mwepu como máximo artillero. El futbolista natural de Zambia marcó ante el Antequera su octavo gol del curso, aunque llevaba desde noviembre sin ver puerta. Zelu, jugador por el que también se interesó el Recre en el mercado invernal, suma cuatro goles desde que llegara en enero a la disciplina verdiblanca.

Además, Abel Gómez volverá a la que fue su casa primero como jugador y luego como entrenador. El sevillano se mostró "feliz" en lo que será "un partido muy especial" para él. El Atlético Sanluqueño tratará de hacer de El Palmar un fortín en estas seis jornadas que restan. Parte de las opciones de permanencia pasan por su estadio, por lo que el Decano debe aprovechar el momento de urgencia para asestar un golpe sobre la mesa en la pelea por la quinta plaza.