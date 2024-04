Las claves del éxito del Atlético Onubense: a un paso del ascenso a Tercera RFEF

Poco a poco las aguas van volviendo a su cauce en el Recreativo de Huelva. A la notable temporada que está haciendo el primer equipo en su estreno en Primera Federación hay que sumarle la sobresaliente campaña del Atlético Onubense, que se encuentra a un paso del ascenso. De conseguirse, el Decano pasaría de tener al primer equipo en Tercera RFEF a que lo haga su filial, algo prácticamente insólito desde la reestructuración.

Para ello, los albiazules deben vencer al Algaida este domingo a las 12:00, esperar un empate entre el Castilleja y Los Barrios y que el San Fernando B no consiga la victoria ante el Utrera B. Una combinación complicada que, de no darse este domingo, haría esperar al fin de semana del 20 de abril para cantar el alirón. Cuatro puntos asegurarían matemáticamente el ascenso.

Gran parte de la culpa del buen hacer de este equipo la tiene el capitán del barco, su entrenador. José Carlos Santana Rodríguez, más popularmente conocido como Kuiki, confiesa a Huelva Información que "sabiendo que aún siendo complicado que se pueda dar, salir a ganar cada partido, que los tres puntos se queden en casa y a partir de ahí si no se consume el ascenso esta semana que sea la otra".

Trabajador incansable en el mundo del fútbol, comenzó en el Cerreño su andadura como entrenador, un club "familiar, con mucha cercanía", llevando al conjunto andevaleño a su mejor clasificación histórica. De allí pasó al Pinzón, donde consiguió devolver al equipo palermo a División de Honor, para posteriormente ser artífice de la vuelta del Bollullos a Tercera División a pesar de no poder acabar la temporada "por motivos laborales".

Recreativista de cuna, no dudó en aceptar la llamada de Manolo Toledano este verano aún teniendo buenas ofertas para volver a entrenar: "Al principio no me aseguraban nada porque todo en el Recreativo era un poco incertidumbre y yo decidí esperar. Salió bien, Toledano me volvió a llamar, me dijo que para el filial y fue rápido y fácil. Yo no estoy aquí por dinero ni mucho menos. Lo hice por amor al club, porque quiero estar en mi casa de nuevo e intentar hacer algo grande", manifiesta.

Este curso vive su segunda etapa en la entidad tras pasar por distintos equipos de la cantera, algo que le ha permitido vivir las dos caras de la moneda por los problemas institucionales del pasado: "Yo cuando llegué este año a la Ciudad Deportiva casi que la veía peor que antes. Estaba todo en obras, no teníamos vestuarios, nos teníamos que cambiar en la sala de arriba y poco a poco se está viendo cómo ha cambiado esto. Desde vestuarios, sala de materiales, un fisio que tenemos para la cantera... Creo que la mejoría es increíble", expone.

Precisamente la vuelta a la Ciudad Deportiva del Recreativo de Huelva a mitad de temporada coincidió con la notable mejoría de resultados, algo que no es casual para el técnico, ya que según él "al llegar aquí todo cambia. Es donde entrenamos, es la distancia del campo que necesitamos para nuestro fútbol. Desde que hemos llegado todo son victorias y con portería a cero".

Todo esto se remonta a que la profunda remodelación del complejo llevó al filial a disputar la primera parte de la temporada en el exilio, por distintos pueblos de la provincia y lejos de su gente: "Para nosotros era como jugar siempre fuera de casa. Es la frialdad de un público distinto, de que va a ver fútbol solamente, no a apoyarte. Cuando íbamos a Lamiya ni siquiera iba nadie a vernos. En Beas sí pudimos tener esa calidez del pueblo, en Punta Umbría también estábamos arropados", confiesa.

Durante esa etapa el equipo vivió el peor momento del curso con una crisis de cuatro derrotas seguidas, aunque Kuiki le resta importancia indicando que incluso "hay partidos ahora que los estamos jugando peor que en esa racha de cuatro derrotas seguidas". "Lo que es el fútbol, hay momentos que sabes leerlos, hay esa madurez que aquí falta pero el equipo sabe a lo que juega, sabe lo que quiere, creo que si algo ha ganado es madurez, los jugadores han crecido muchísimo. Los palos le han servido para darse cuenta que al fútbol se puede jugar de otra forma, no solo con el plan A pero también hay que usar muchas veces el plan B", continúa.

Uno de los momentos más significativos de la temporada se dio el pasado 22 de octubre. En medio de la Borrasca Bernard que tantos destrozos causó en la provincia, el Atlético Onubense debía desplazarse hasta Lebrija para enfrentarse a la Lebrijana en la jornada 6, un desplazamiento que finalmente no se produjo y acarreó una sanción en forma de pérdida de puntos: "Nosotros estábamos en el autobús montados en el Nuevo Colombino. Había futbolistas que faltaban por llegar porque había carreteras cortadas, jugadores de Isla Cristina, de la sierra, que venían e iban a llegar tarde. Llamé a Toledano y le comenté que avisara a la Lebrijana que íbamos a llegar más tarde. En ese momento me dijo que esperara, que estaban reunidos la directiva valorando si ese riesgo era necesario cometerlo en esas condiciones, ya no porque allí lloviera sino por lo peligroso era el camino", a lo que añade: "Creo que han hecho un trabajo excepcional porque cuando parecía que esos puntos los íbamos a perder consiguieron que nos devolvieran la sanción, consiguieron que fuéramos a jugar de nuevo allí y encima ese partido lo ganamos", cuenta sobre lo sucedido.

Meses más tarde de aquel episodio, en el que incluso el equipo llegó a verse en la última posición de la tabla clasificatoria, están a un paso de conseguir el ascenso a Tercera RFEF, algo que ha repercutido negativamente en el vestuario: "Es algo que no me gusta. Esta semana me ha costado más trabajar que nunca porque ya la mente está en algo que se ve cercano, pero les hago ver que también sufrimos cuando estábamos bien después de dos victorias seguidas con Pinzón y San Fernando en las primeras dos jornadas tuvimos después cuatro derrotas, jugando bien y haciéndolo bien", reconoce.

Sobre la "pérdida" de apoyo del filial en la época reciente, Kuiki lo achaca al hecho de que "el filial no ha estado nunca donde realmente debe de estar el filial, entonces ha perdido ese protagonismo en la ciudad. Yo me acuerdo cuando jugaba en Los Maristas, se llenaba el campo para ver al filial, mucha gente disfrutaba viendo a ese equipo. Quizá el llevarlo muchos años por pueblos ha hecho que se pierda el interés de la capital".

Ahora que puede regresar a una categoría mucho más profesional, con rivales como Xerez CD, Ciudad de Lucena o Pozoblanco que se enfrentaban al primer equipo hace escasos dos años, hace un llamamiento a la afición para que se desplace a la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza porque "los chavales se lo merecen. Pasamos una racha muy mala, llegamos a estar últimos inmerecidamente por fútbol, por la sanción que nos propusieron y el equipo salió de ahí siendo muy difícil. Puede que esta semana no se de pero puede ser que sí, entonces necesitamos a todo el mundo que pueda venir, que anime a los chavales, que estén con nosotros, es un partido muy importante para el club en general. Si consiguiéramos poner al filial en Tercera sería un paso enorme para el fútbol onubense y para la cantera y ojalá veamos una Ciudad Deportiva repleta de aficionados del Recre y apoyando a los nuestros", finaliza.