Raúl Navas: "Nuestro objetivo es estar en la jornada 38 en puestos de playoff"

Raúl Navas pasó este miércoles por la sala de prensa La Provincia para analizar todo lo que ha dado de sí la semana, incluyendo tanto el partido del Atlético Baleares como el que enfrentará al Recreativo de Huelva al Real Madrid Castilla el próximo domingo.

El central, que gozó de su quinta titularidad en liga, comenzó haciendo una valoración del pinchazo ante los baleáricos, reconociendo que "veníamos de un partido totalmente diferente contra el Castellón y en este fuimos nosotros el que llevó el peso del partido, y ya sea por falta de velocidad en el juego o de encontrar alternativas no supimos hincar el diente aunque tuvimos opciones de marcar gol. Fue un partido en el que había que picar piedra".

El plan de partido le salió a la perfección al Atlético Baleares, encerrándose y saliendo a la contra aprovechando los espacios que dejaba el Recre atrás. Además, los albiazules no fueron capaces de conectar con los hombres de arriba, en lo que Raúl Navas calificó como "complicado meter el balón por dentro" ya que "las dos líneas se juntaban mucho en apenas 15 metros", por lo que el Decano optó por jugar "por fuera con balones largos a los laterales", sin suerte.

El juego por bandas acentuó la falta de delanteros en la plantilla, ya que "al final si no tienes un jugador referencia en área eso es complicado. Caye está solo, digámoslo así. Si le acompaña Luis que llega en segunda línea, los últimos goles de Caye han sido así, llegando Luis Alcalde de segunda línea y él rematando un balón de Antonio. Al final tenemos que buscar una alternativa y si no se puede por una vía pues por otra. Nuestro juego se basa en tener el balón la mayoría de las veces y cuando nos atascamos tenemos que buscar otras alternativas. Un choque que según el central "ya quedó atrás" al haber "analizado los errores por el cual no se ganó el partido".

Respecto a la desilusión existente en parte de la afición por la mala rachas de resultados en la segunda vuelta, declaró que "se entiende más que nada porque hemos tenido un colchón de punto bastante amplio que hemos perdido. Ahora somos nosotros los que vamos por detrás y al final se ve de otro punto de vista. Antes igual el miedo de perder esa quinta plaza nos engarrotaba en algunas acciones. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a por la quinta plaza y el equipo estará más suelto".

El sevillano disputó su décimo encuentro con la casaca recreativista, el quinto desde el inicio, un hecho que no ha querido dejar pasar por alto manifestando sentirse "muy cómodo, muy a gusto con el juego del equipo y con ganas de continuar esa racha". Además, se mostró a disposición del míster: "Cada vez que quiera contar conmigo yo aporto mi granito de arena, cuando me toca hacerlo desde el banquillo lo hago y cuando me toca hacerlo desde el once titular pues lo hago también".

A pesar de la crisis en la que se encuentra inmerso el equipo, el Decano continúa a un punto del playoff con siete jornadas por delante. El Ceuta tendrá ahora dos partidos consecutivos en casa ante Linares y Atlético Baleares, algo a lo que Navas ha querido restarle importancia aludiendo a que "lo principal es ganar nosotros, si nosotros no ganamos da igual lo que hagan los rivales de arriba que no hay nada que hacer. Al final si hacemos un buen papel contra el Castilla y sacamos los tres puntos le dejamos la presión al Ceuta. Nuestro objetivo es pelear cada partido como si fuese el último para intentar estar en la jornada 38 en puestos de playoff".

Por último, el central analizó al próximo rival del Recre, el Real Madrid Castilla, un equipo "diferente como suelen ser los filiales" que a pesar de estar instalado en la zona media baja de la tabla "son equipos atrevidos que quieren estar en el primer equipo y con jugadores destacados que te lo ponen complicado. No tienen mucho que perder respecto a otros rivales. Es un equipo rápido, nos va a costar mucho salir de la presión de ellos y si no estamos rápidos con balón nos va a costar mucho más", finalizaba.