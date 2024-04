Abel Gómez, con un once tipo muy definido: ¿Quiénes son los más utilizados?

Las malas rachas pueden provocar que surjan dudas en torno al equipo y ahora mismo el Recreativo de Huelva está sumido en una de ellas. El Decano solo ha ganado tres de los 11 partidos que llevamos de segunda vuelta, lo que le ha llevado a ser el séptimo peor equipo en este tramo de competición.

A pesar de no conseguir buenos resultados en los últimos partidos, Abel Gómez mantiene un once tipo que no suele variar demasiado respecto a la semana anterior. La falta de efectivos en ataque y el buen rendimiento de la pareja de centrocampistas ha provocado que prácticamente solo se den cambios en la defensa. Así, vemos que jugadores como David del Pozo, Josiel Núñez o Caye Quintana lo han jugado todo a excepción del partido correspondiente que ha estado ausente cada uno por sanción.

En la portería no hay ningún tipo de dudas. Rubén Gálvez lo ha jugado todo hasta el momento y no parece que vaya a dejar de ser así en lo que resta de temporada salvo lesión o expulsión, ya que la acumulación de tarjetas queda aún lejana. De hecho, Guillermo Centurión, guardameta suplente inscrito en noviembre, ha visto más tarjetas amarillas que el gato de Aracena.

En defensa encontramos dos jugadores fijos como Rubén Serrano y Rahim. El onubense es, junto a David del Pozo, el jugador de campo que más minutos ha disputado hasta el momento con 2680. Sergio Díez en el lateral derecho también se podría considerar un fijo, aunque es cierto que Antoñito le ha ganado la partida en alguna ocasión.

El acompañante de Rubén Serrano en el eje de la zaga según número de titularidades es Alberto Trapero. Eso sí, 14 de las 19 veces que salió de inicio fueron en la segunda vuelta, por lo que se refleja una clara pérdida de protagonismo en los últimos tres meses. Gálvez es el siguiente con más participaciones desde el pitido inicial con 11, mientras que Raúl Navas tan solo lo ha hecho en cinco ocasiones.

El doble pivote en el centro del campo es inamovible. David del Pozo y Josiel son intocables para Abel Gómez habiendo sido titulares siempre y cuando han estado disponibles. Ambos futbolistas se sitúan en el ranking de más minutos esta temporada, ya que las lesiones les han respetado y solo se han perdido un partido cada uno por acumulación de amonestaciones.

La línea de tres futbolistas por delante de los pivotes también está clara a excepción de la banda izquierda, donde De la Rosa con 16 titularidades y Iago Díaz con 12 se disputan la posición. No obstante, el de Punta Umbría está contando con más protagonismo y ha intervenido en más goles (7) que el gallego (1).

En el resto del once no hay discusión. Antonio Domínguez es dueño y señor de la banda derecha, Luis Alcalde de la mediapunta y Caye Quintana hasta hace escasos días era el único delantero centro puro disponible de la plantilla. Entre los tres han hecho 20 dianas, lo que supone el 59% del total de goles del Recreativo de Huelva en liga.