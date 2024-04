El Real Madrid Castilla, un filial impredecible lejos de Valdebebas

El Recreativo de Huelva encara las siete últimas jornadas de liga. El tropiezo del domingo ante el Atlético Baleares casi que obliga al equipo de Abel Gómez a ganar al Real Madrid Castilla para no verse descolgado de la lucha por los playoff. La quinta plaza continúa a un punto, aunque ya no es solo cosa de dos: el Real Murcia se ha metido de lleno en la pelea tras ganar los tres últimos encuentros de forma consecutiva.

El Decano consiguió en Valdebebas su primera victoria como visitante en Primera Federación. Dos goles de bella factura de David del Pozo y De la Rosa allanaron el camino del triunfo, que solo se vio amenazado con un gol de Álvaro Rodríguez en los compases finales. Si los albiazules han ganado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en las últimas tres ocasiones, los blancos han ganado en Huelva dos veces de forma reciente.

El filial madridista no visita Huelva desde la temporada 13/14, cuando Willian José dinamitó el partido con un hat trick y ahondó aun más en una herida que no terminó de cerrarse en toda la temporada. Poco o nada queda ya de aquellos dos equipos que se vieron las caras hace 10 temporadas. Únicamente Jesús Vázquez continúa ligado al club onubense en su facete como presidente, mientras que Lucas Vázquez se mantiene en la disciplina blanca ya consagrado desde hace varios años en el primer equipo.

El conjunto que dirige Raúl González estuvo a un paso de ascender a Segunda División la pasada temporada tras perder en la final con el Eldense. Desde entonces no ha sido capaz de asomarse por los puestos altos de la clasificación y siempre se ha movido en la mitad baja de la tabla.

Los merengues se sitúan cuatro puntos por encima de la zona de descenso que marca el San Fernando, rival al que tendrán que visitar el próximo 28 de abril en un duelo que puede meter en problemas al filial si no son capaces de llevarse la victoria. Además de los gaditanos, tendrán que medirse también a rivales de la zona alta como Ibiza o Málaga, equipo que despedirá la liga regular en Valdebebas. No obstante, un filial siempre es impredecible y ya ha dado más de una campanada.

El cuadro blanco ha sido el último equipo en ganar en Córdoba, sacó un empate de La Rosaleda y venció en Antequera. Además, ha ganado dos de sus tres últimos choques a domicilio ante Atlético Baleares y Melilla. Aunque han sumado los mismos puntos como visitante que como local (19), lo ha hecho disputando un partido menos fuera de casa.

En sus filas cuentan con jugadores que ya han estado en dinámica de primer equipo: caso de Carrillo, Gonzalo García, Álvaro Rodríguez o Nico Paz, el futbolista más determinante y peligroso de este equipo. El argentino acumula ocho dianas y dos asistencias a sus 19 años e incluso ha marcado en Champions League esta temporada.

Lo que parece claro es que no sabremos qué versión del Real Madrid Castilla se encontrará el Recre este domingo, si la del equipo que fue capaz de sacar un resultado positivo de Málaga o Córdoba o la del equipo que desde diciembre solo ha conseguido ganar una vez en su estadio.

Sea como fuera, el Decano del fútbol español necesitará de la fuerza de su afición para que no se escapen más puntos del Nuevo Colombino. Los albiazules no pueden permitirse más tropiezos si no quieren ver peligrar incluso la sexta plaza, ya que de ganar el Murcia al Melilla los onubenses empezarían su partido en séptimo lugar.