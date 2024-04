El Recre, ante un nuevo 'tourmalet' para terminar la temporada

Nadie dijo que fuese fácil. El cansancio y la exigencia de la categoría en este último tramo comienzan a pesar. Mucho en juego y mucho, también, por hacer en este final de infarto que le queda a la Primera Federación.

El Recreativo de Huelva, que se ha mantenido entre los cinco primeros durante tres meses, ahora ha bajado un puesto y se sitúa a solo un punto del quinto clasificado. La lucha por recuperarlo es complicada ya que ahora no solo el Decano y el Ceuta están peleando por ello, sino que también el Real Murcia se ha apuntado a la contienda.

El conjunto pimentonero, al que los albiazules no han sido capaz de plantar cara en ninguna de las dos ocasiones este curso, ganó este domingo al Algeciras y se ha unido a la pelea por el play-off de ascenso a Segunda División. Los de Pablo Alfaro se sitúan ya a solo dos puntos del Recreativo y a tres de la AD Ceuta, quinta del grupo II de Primera Federación.

El equipo de Abel Gómez se ha ganado, con méritos propios, estar en la parte alta de la clasificación. Ha dado la sorpresa en una temporada en la que el objetivo era la permanencia. El trabajo y el esfuerzo han hecho que el equipo haya conseguido su propósito de manera holgada, y le permita también pelear por el sueño de disputar la fase de ascenso a la categoría de plata

Para conseguirlo se le presenta al Recreativo otro tourmalet. El tercero esta temporada. El primero de ellos fue al inicio de la competición. Tuvo que enfrentarse de manera consecutiva a Castellón, Real Madrid, Málaga, UD Ibiza, Córdoba, San Fernando y Atlético de Madrid B. En tan solo siete jornadas se midió a los gallitos de su grupo. Pero, el Decano salió medianamente indemne. Ganó a los dos filiales, al San Fernando, y rascó un punto de prestigio ante el Málaga, con quien hizo uno de los mejores partidos de la temporada.

Con el inicio de la segunda vuelta llegó otro. Un no parar. La competición no da un respiro y el Recre visitó al Málaga y al Real Murcia y recibió a la AD Ceuta. No sacó nada positivo ni de La Rosaleda, ni del Enrique Roca-Nueva Condomina. En cambio, fue capaz de remontar, con goles de Josiel Núñez y De la Rosa, el tanto del caballa Lolo Rodríguez. Después de todo eso empató ante el Atlético de Madrid B y el Antequera, ganó a la AD Mérida y perdió, pero con orgullo y con las botas puestas, ante el Castellón, líder de la categoría.

Ahora, aunque los rivales sean más livianos, hay mucho en juego y todo el mundo está enchufado. Ningún equipo puede dejarse nada y juegan cada partido como si fuese el último. "Una final aunque no te eliminen", como comentó Abel Gómez en rueda de prensa.

Tras haber conseguido un solo punto ante el Atlético Baleares, aunque la sensación que dejó el partido fue de haber perdido dos, toca recibir al Real Madrid Castilla. Será un partido sorpresa, porque aunque el equipo de Raúl González se sitúe solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso, es un filial.

Por eso, y tras el partido ante el conjunto balear, aunque al Recreativo le queden cuatro de las siete finales en el Nuevo Colombino, tiene por delante un nuevo tourmalet. Se hará cuesta arriba la pelea por el play-off de ascenso. Con siete finales, cuatro como local (Real Madrid Castilla, Linares, Deportivo, Algeciras y UD Ibiza) y tres como visitante (Atlético Sanluqueño, Intercity y Recreativo Granada), los albiazules no pueden dejarse nada.