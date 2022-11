Adriá Arjona: "Cada vez se está viendo un centro del campo del Recreativo más sólido"

Adriá Arjona está siendo clave en la reacción del Recreativo de Huelva, que se ha colocado 2º en la tabla tras 4 triunfos seguidos. El centrocampista recupera su mejor versión y vuelve a ser clave en el esquema del Decano. “Dejar la portería a cero en los últimos partidos nos da mucho ánimo para seguir trabajando”, asegura tras la victoria ante el Mar Menor.

Sumar de tres en tres es la mejor medicina y además reactiva al equipo en todos los sentidos. “Si no ganas el ánimo es diferente; ahora el equipo sigue entrenando muy bien y además está sumando victorias; lo que trabajamos durante la semana va saliendo y el ánimo cada semana está más fuerte”.

El Decano tiene ahora un calendario bastante asequible hasta final de año, pero Arjona no mira a largo plazo: “Sinceramente sé que viene el Burgos y luego vamos a Utrera, pero no me fijo más allá. Está claro que queremos llegar a enero con los máximos puntos posibles, pero es muy complicado sumarlos todos, pero está claro que ganando cuatro encuentros seguidos te animas más”.

El centro del campo del Recre ha dado un salto de calidad con Arjona, Josiel y Jordi Ortega más compenetrados; la maquinaria ahora está engrasada: “Con Jordi llevo más partidos; los que no están entrando, porque hay mucha competencia, nos están animando y exigiendo para que estemos mejor. Cada vez se está viendo un centro del campo más sólido”, destaca. “Las posiciones se han ido ajustando poco a poco, cada uno ha ido encontrando su posición más cómoda en el campo, y por el perfil de futbolista de los tres quizás yo era el más ofensivo. Necesitábamos un pelín de tiempo y por fortuna están acompañando los resultados”.

Sobre la eliminatoria de Copa ante el Burgos resalta que “¡a quién no le ilusiona jugarla, todos lo quieren!”, pese a que es probable que el técnico le dé descanso y conceda oportunidades a los menos habituales. “Por mi parte sería la primera vez que la juego. El técnico tiene una decisión difícil esta semana de dejar a gente fuera. Si juego, con la máxima ilusión; si no juego, estaré animando a mis compañeros, que van a disfrutar de una ocasión impresionante, espero que se llene el Nuevo Colombino, con un ambiente increíble”. No descarta dar la sorpresa ante un rival de categoría superior: “Esto es fútbol; el Burgos es un gran equipo, muy sólido que tiene una identidad muy clara, pero vamos a intentarlo aunque sabemos que será complicado hacerle un gol”.

Esta semana ha sido premiado, al igual que el meta Rubén Gálvez, en reconocimiento a su brillante temporada pasada: “Muy contento, pero lo suyo hubiera sido dar más premios porque podía estar todo el equipo ahí, fue un año espectacular”, concluye.