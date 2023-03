Arjona y Salinas lanzan un mensaje de tranquilidad: "El Recre volverá a ser un equipo sólido"

El plantel del Recreativo de Huelva repasa los errores cometidos el pasado domingo ante el Antequera y, tras "un proceso de autocrítica", remarcan los propios futbolistas, tienen ya puesto el foco en El Ejido, conjunto que salió el pasado fin de semana del descenso tras conseguir los tres puntos ante el Mar Menor.

Antonio Salinas y Adriá Arjona comparecieron ante los medios este miércoles, reconociendo el mal partido ante el líder en el Nuevo Colombino, pero asegurando que la ambición por mantener la segunda plaza continúa intacta.

Salinas apuntó que, si bien es cierto que acumulan dos días de "autocrítica", las dos últimas derrotas "no nos van a afectar porque estamos todos juntos, vamos todos a una y coincidimos en que tenemos muchas ganas de reivindicarnos y coger la flechita para arriba, que es lo que necesitamos".

En este punto, el atacante señaló que, "aunque desde fuera se ve que la situación del equipo es peor de lo que es, dentro del club estamos tranquilos", pues "sabemos cuál es el objetivo y vemos a diario nuestra calidad", algo que "nos lleva a pensar que vamos a sacar adelante esto como sea".

Preguntado sobre sus actuaciones en el césped, el delantero reconoce que "aún no hemos visto al auténtico Salinas". Así, explica que el cambio de club ha sido "grande", pero asegura que está trabajando para "volver a coger ese punto de forma y de chispa que me permitirán dar muy buenos minutos". En este sentido, se define como "jugador polivalente que puede jugar en ambas bandas, así como de punta o segundo punta", por lo que "estoy a disposición del míster dónde me necesite. Los minutos que juegue voy a dar el máximo por mis compañeros y por el objetivo".

El atacante asegura ser conocedor "del club en el que estoy y la repercusión que todo tiene aquí", de ahí que exprese que "los golpes en el Decano duelen más que en otro sitio y puede que no estemos acostumbrado a ello", pero "tenemos la idea clara y, por muchos golpes que vengan, nos levantaremos para conseguir el objetivo".

Por su parte, Adriá Arjona repasaba el duelo ante el líder, indicando que el equipo "está recuperado", toda vez que apuntaba que "espero que esto no empañe los tres meses que llevamos en segunda posición. Hay que coger nuevamente sensaciones de equipo sólido".

Para el mediapunta el partido ante el Cádiz Mirandilla fue "duro" por el devenir del mismo, "injusto", mientras que con el Antequera, sostiene, "no pudimos sacar todo lo que teníamos, el primer gol nos hizo mucho daño y no supimos reaccionar". De hecho, reconocía que los albiazules "no habíamos sido contundentes en ninguna de las áreas y, precisamente, esa contundencia es la que nos daba victorias en semanas anteriores". Aun así, "estamos a tiempo de darle la vuelta a la asociación".

Arjona también fue preguntado acerca de si al equipo le faltaba carácter, algo que no considera que falte, si bien dice que "tenemos que demostrarlo". "Trabajamos para que el próximo partido no pase lo del Antequera y se vea nuestro carácter".

"Estoy bien tras unos meses complicados", afirma el mediapunta, quien añade que será Abel Gómez "el que decida si tengo cabida en el once". Así, prosigue, "me siento muy cómodo jugando con Javier Ajenjo porque también le gusta tener el balón y me puede hacer mejorar".

El centrocampista reconoce que son los jugadores los que tienen la responsabilidad por que "todos fallamos y todos acertamos" y entiende que es "catástrofe" cuando pierde el Recre, pues "en este club hay que ganar". "Nos quedan aún muchas finales para seguir manteniendo la segunda plaza", finalizó.