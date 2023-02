El Recre debe apretar para cuadrar sus cuentas

Desde que comenzó el 2023 no han cambiado mucho las cosas por el Nuevo Colombino. A excepción de la plantilla recreativista que, ahora nada tiene que ver con la que formó el Recreativo de Huelva en el mercado estival antes de dar comienzo la nueva temporada. Un Decano recién ascendido con todas las ganas posibles de comerse el mundo que 23 jornadas después vive una complicada racha en el momento más delicado.

El Recre tiene que certificar la segunda plaza lo antes posible porque esa posición también le aporta ciertos beneficios en un futuro play-off. Mucho tiene que hacer el cuadro de Abel Gómez. Mucho trabajo y mucho que mejorar cada semana para completar la jornada con el máximo de puntos anotados en el casillero. Los albiazules no tienen asegurada la posición y más después de los resultados de los últimos encuentros donde ha caído derrotado en las dos últimas citas (Cádiz Mirandilla y Antequera), junto con dos empates (Betis Deportivo y San Roque) y solo dos victorias (Yeclano y Atlético Sanluqueño) desde que comenzó la segunda vuelta. En total ocho puntos de los 18 que se han disputado son los que ha conseguido el Recre. Pocos puntos para todo lo que está en juego.

Los albiazules no han terminado de arrancar y para certificar la segunda posición del grupo IV de Segunda Federación habrá que sobrepasar muchos baches. El cuadro recreativista tendrá que levantar cabeza tras la debacle de las últimas dos semanas y dar un golpe encima de la mesa ante El Ejido (domingo a las 17:00) en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Una nueva final en el camino hacia el objetivo. El Recre tiene en juego 36 puntos en los doce encuentros que le restan a a la temporada 2022/2023 por lo que tiene que pelear para sacar la mayor puntuación en esos doce exámenes.

La escuadra de Abel Gómez solo tiene que pensar en sí misma. Labrar cada fin de semana lo mejor dentro del terreno de juego para sacar el máximo beneficio de cada cita. El vestuario del Recreativo de Huelva tiene que ser consciente de la realidad. Hacer autocrítica. Y saber qué está bien y qué está mal. Desde que finalizó el mercado de invierno, el técnico albiazul ha ido probando cada jornada qué sistema de juego funciona mejor sobre el césped pero todavía ese once definitivo no ha terminado de pulirse. Once jugadores que funcionen correctamente para que el Recre plante cara y consiga los tres puntos en cada partido. Cabeza y no corazón – de lo segundo ya se encarga la afición – ese es el método para que las cosas salgan bien.

Los 36 puntos que debe sacar el Recre de aquí hasta que finalice la liga regular el próximo 14 de mayo están en juego en 10 jornadas. El Decano ya se ha desprendido de los pesos pesados de la categoría, a excepción de la jornada 25 en la que el Recreativo Granada visita el Nuevo Colombino, el domingo 12 de marzo a las 17:00. La cantera nazarí es un rival directo para el cuadro albiazul, actualmente se sitúa quinto en la clasificación, ocupando el primer puesto que certifica jugar el play-off de ascenso a Primera Federación con 36 puntos, a tan solo cuatro de los albiazules. A partir de ahí, se enfrentará a rivales que poco van teniendo en juego ya para este curso. Por lo que el conjunto recreativista deberá aprovechar todas esas jornadas para conseguir la diana en cada una de ellas.

Si el Recre finalmente consigue certificar el segundo puesto en la tabla, el Decano se enfrentaría a los quintos clasificados del resto de grupos. Un sorteo decidirá los rivales del play-off, duelos en los que siempre se disputará el primer encuentro en el campo del conjunto que haya obtenido menor puntuación en la liga regular. En la actualidad, los posibles rivales del Recre serían: Zamora (grupo I), Tuledano Utebo (grupo II), CE Manresa (grupo III) y CP Cacereño (grupo VI).

El pasado año en esta misma fecha, el calendario marcaba la jornada 26. El Recre encabezaba la tabla del grupo X de Tercera Federación. Un Decano con 66 puntos en la cabeza de la tabla tras ganar 3-1 al Sevilla C en el Nuevo Colombino. El Utrera, en el segundo puesto, miraba al equipo albiazul con bastante perspectiva a 13 puntos. Nada muy lejos de lo que vive el Recre en la actualidad con el Antequera. Más tarde, el Utrera jugó play-off como segundo y también certificó el ascenso a Segunda RFEF. Todo puede pasar. En la jornada 23, la misma que marca el calendario hoy en día, el Decano acumulaba 57 puntos, tras ganar 0-2 al Xerez CD.