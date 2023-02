El Recre hace propósito de enmienda

El Recre vivió el pasado domingo uno de los episodios más negros de la temporada. El Decano cayó ante el líder de la categoría pero de qué manera. 90 minutos que quedaron grabados en la retina de todos esos aficionados que asistieron al Nuevo Colombino y que marcharon a casa cabizbajos tras una jornada más en la que los albiazules no sacaron nada positivo ni del juego ni del resultado del encuentro.

Abel Gómez, en el punto de mira de todos los recreativistas, atraviesa un momento delicado en el banquillo del Decano. El Decano se estrenó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras finalizar el mercado de invierno con un vestuario totalmente renovado. Siete nuevas caras llegaron al Nuevo Colombino tras la marcha de once futbolistas. En total, el director deportivo de la entidad albiazul, Daniel Alejo hizo 18 movimientos en el mes de enero. Después del encuentro con el Betis Deportivo el cinco de febrero, el Recre no ha terminado de ensamblar todas sus piezas.

El plan del Recreativo es ganar, conseguir el máximo de puntos en el curso antes del 14 de mayo y ser protagonista sobre el césped pero aún no ha demostrado la solidez suficiente en los seis encuentros que ha disputado en la segunda vuelta de la competición. Los resultados de estas finales han aportado solo ocho puntos de los 18 que se han puesto en juego. Dos victorias, dos empates y dos derrotas. Un camino lleno de baches desde que comenzó el mes de febrero.

Los albiazules tienen que recomponerse durante la semana después del palo que recibió en la jornada 23, y en la 22 también, porque suma dos fin de semanas sin subir ningún dígito al casillero de la clasificación del grupo IV de Segunda Federación. El próximo fin de semana visita a un rival de la zona baja de la tabla, El Ejido, decimosegundo con 28 puntos a dos de play-out. Los almerienses competirán en el Estadio Municipal de Santo Domingo tras ganar al Mar Menor, un equipo que pelea por hacerse un hueco entre los cinco primeros y que dejó los tres puntos ante El Ejido.

Por este motivo, el Recre no puede confiarse; por ese y porque tienen que recordar que hace dos jornadas cayó – en una mañana llena de infortunios- ante el Cádiz Mirandilla. El filial amarillo llevaba once jornadas sin ganar y rompió la mala racha ante el Decano en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Nada es fácil en esta categoría. Un curso en el que hay menos diferencia de puntos (10) entre el quinto puesto -plaza que certifica jugar play-off- y la decimotercera que ocupa el Mancha Real, en puestos de eliminación de descenso, que entre el primer y segundo clasificado, el Antequera y el Recre, que se encuentran a una distancia, nada más y nada menos, que de 18 puntos.

El próximo rival del Decano ha sumado 10 en las seis últimas jornadas. El Ejido ha conseguido tres victorias (Utrera, Cartagena y B y Mar Menor), un empate a dos con el Cádiz Mirandilla y dos derrotas ante el Recreativo Granada y el Antequera. Los almerienses desde que comenzaron la competición el pasado mes de septiembre acumulan seis derrotas a domicilio de los 11 partidos que han disputado como locales. Este dato también debe ser un punto de inflexión para el Recre que tendrá que estudiar muy bien al contrincante e ir a por todas el próximo domingo. Los albiazules lejos del Nuevo Colombino solo han conseguido 19 puntos de los 40 que acumulan con cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Una estadística que tendrá que mejorar desde el domingo hasta el final de campaña.

Nada más allá de la realidad. Los pies en la tierra. Al Recre no le queda más que levantar cabeza y remar todos en la misma dirección. Respirar hondo antes de saltar al terreno de juego para no volver a perder los tres puntos. El Decano sufre por un objetivo que está en peligro si el conjunto de Abel Gómez no saca lo máximo del encuentro ante El Ejido y de los próximas finales. Un duelo más a vida o muerte en una categoría en la que hay mucho en juego y todo está por decidir.