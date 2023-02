Abel agota su crédito en el Nuevo Colombino

Abel Gómez, al mando del vestuario albiazul, no atraviesa el mejor momento en el banquillo del Recre. El Decano pese seguir ocupando la segunda plaza de la clasificación del grupo IV de Segunda Federación, está viendo como todo se le está volviendo en contra y las cosas no están saliendo bien.

Ocho de 18 puntos que se han puesto en juego desde que comenzó la segunda vuelta son los que ha conseguido el Recre. El club hizo 18 movimientos en el mercado invernal al banquillo del Decano para dar un nuevo aire al vestuario y ofrecer una mejor versión en la recta final de la competición.

Once jugadores se marcharon y siete llegaron al Nuevo Colombino para ayudar al Recre en el último tramo del curso pero aún esas piezas no han terminado de encajar. Desde que comenzó la segunda vuelta, el Decano ha dado un paso atrás y no ha justificado todavía que todos esos movimientos que hizo Daniel Alejo en enero fueron los correctos.

El equipo no es capaz de demostrar la madurez sufiente en el terreno de juego ni para sacar lo máximo en lo que resta de competición, ni para ser carne de play-off teniendo en cuenta todas las debilidades que el equipo está manifestando en los últimos partidos.

Nada está de cara ahora mismo para el Recre. Tropiezo tras tropiezo que los demás rivales si están aprovechando para acercarse a la parte más alta de la clasificación. La escuadra albiazul no tiene poder de reacción, no tiene el don de revitalizarse cuando el viento se pone en contra. ,

El técnico recreativista está contra las cuerdas. Todo tiene que cambiar en el vestuario albiazul. Once finales le restan a la campaña 2022/2023 en la que el Decano tiene que sacar los dientes para seguir manteniendo el segundo puesto de la clasificación y ser dueño de ella, una clave fundamental para la liguilla de ascenso.

Mucho tiene que demostrar el Recre. Cambiar las tornas si no quiere seguir recibiendo dosis de realidad como la que cobró ante el Antequera en la mediodía del domingo en el Nuevo Colombino. Nadie va a regalar nada, el Decano tendrá que morir en el campo.