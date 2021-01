El Recreativo se queda con nueve

70' Roja directa a Alexander. Se queda el Recreativo con nueve.

68' Buena parada de Yamaguchi a tiro de Dani Sales desde el corazón del área.

60' Doble cambio en el Recreativo. Se marchan Yaimil Medina y José Carlos y entran Chuli y Víctor Barroso.

59' Internada de Cera, que fuerza la parada de Vallejo.

49' ¡Paró Yamaguchi! El tiro de Ubis al centro de la portería lo despeja el meta del Recreativo con los pies.

48' Penalti de Luis Madrigal a Álvaro Romero. El lateral del Decano, además, ve la roja.

46' Arranca la segunda mitad con la novedad en el Decano de Matheus Santana, que entra por José Antonio González.

Descanso

41' Goooool del Recreativo. Jugada por banda izquierda del Recreativo y el centro de Luis Madrigal lo remachó a gol Yaimil Medina.

36' Gol del Algeciras. Álvaro forzó un córner con un disparo lejano que Yamaguchi desvió. El saque de esquina lo remató Ubis, que contó con la colaboración del meta del Recre, que se metió el balón en el interior de su portería.

32' Replica el Algeciras con un disparo lejano de Iván que obliga a Yamaguchi a intervenir.

30' Ha tenido el empate Seth. Centro de Cera que se queda muerto para el remate forzado de Seth, que se topa con la rápida reacción de Vallejo.

27' Gol del Algeciras. Jugada por banda derecha de Álvaro, que asiste al interior del área para que el disparo raso de Juan Serrano se cuele raso por el palo corto de la meta de Yamaguchi.

24' Primera ocasión de verdadero peligro. Jugada larga de ataque por parte del Algeciras que Armando termina estrellando en el larguero.

14' Córner a favor del Algeciras que remata alto Álvaro.

8' Falta peligrosa a favor del Algeciras que estrella en la defensa el cuadro local.

4' Nuevo córner para el Decano que remata Seth algo desviado.

3' Primer córner a favor del Recreativo, botado sin consecuencias.

1' Comienza el choque en el Nuevo Mirador.

El Algeciras juega con Vallejo, Álvaro, Raúl, Iván, Ubis, Melchor, Robin, Armando, Álvaro Romero, Llinares y Serrano. En el banquillo están Gonzalo Piña, Sani Espejo, Benítez, Almenara, Mendes, Dani Sales, Juanma, Yelko y Ramón García.

El Recreativo ya tiene once inicial; saldrá con Yamaguchi, Cera, Leal, Jesús Valentín, Madrigal, Dani Molina José Antonio González, Szymanowski, José Carlos, Yaimil y Seth. En el banquillo están Ángel Bermejo (portero), Morcillo, Sillero, Víctor Barroso, Quiles, Chuli, Diego Jiménez, Matheus Santana y Fran.

Respecto al equipo de la pasada jornada ante el Sanluqueño las novedades son Yamaguchi por Nauzet; la vuelta de Jesús Valentín al centro de la zaga en lugar de Morcillo; Madrigal en el lateral izquierdo por David Alfonso; vuelve al doble pivote José Antonio González en lugar de Matheus Santana, y Szymanowski ocupa el lugar de Chuli.

📋 ALINEACIÓN | Estos son los elegidos por Claudio Barragán para saltar de inicio en el #AlgecirasRecre, ¡vamos! pic.twitter.com/dNlg5wXJL2 — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) January 24, 2021

El Recreativo visita hoy (Nuevo Mirador, 12:00) con la moral a tope al Algeciras en un partido de la jornada 11 del grupo 4A de Segunda B. El Decano, amparado por su triunfo y por la buena imagen dada la pasada jornada ante el Sanuqueño, intentará sorprender a un líder que ha bajado enteros en las últimas semanas.

El Decano espera dar un golpe de efecto y aprobar su asignatura pendiente, los partidos de casa, ya que no gana a domicilio desde hace prácticamente un año. Para este compromiso Claudio Barragán no podrá contar con los lesionados Moha Traoré y Alberto Martín (ausentes también la pasada jornada) ni con David Alfonso, que no ha entrado en la convocatoria. Lo positivo es que recupera a dos piezas claves que no estuvieron ante el Sanluqueño: José Antonio González y Jesús Valentín.

Enfrente está un Algeciras intratable durante 2020, pero que ha perdido fuelle en este inicio de año y que acumula tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota). Desde que Salva Ballesta es el entrenador hace un año, el equipo no ha perdido en casa. El encuentro de la primera vuelta se saldó con triunfo del Algeciras por 0-1.