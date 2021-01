Un año sin victorias fuera para el Recreativo

Resulta complejo explicar el porqué, pero el Recreativo lleva toda la temporada mostrando un rendimiento diametralmente opuesto en función de su condición:cuando es local es uno de los mejores conjuntos de la categoría, cuando es visitante uno de los peores. Podría buscarse la justificación en la magia del Nuevo Colombino, pero, más allá del miedo escénico, el coliseo albiazul es menos determinante sin la presencia de la afición albiazul. A pesar de ello, el Recreativo solo ha cedido los tres puntos ante el Algeciras, su próximo rival, el resto han sido victorias (Las Palmas Atlético, Balona, Marino y Atlético Sanluqueño).

El Decano como visitante ha dejado mucho que desear, y eso que comenzó con un valioso y positivo empate en Sanlúcar (1-1), pero desde entonces ha caído ante Marbella, San Fernando y Tamaraceite. La mala trayectoria albiazul es heredada de la pasada campaña, ya que, antes del parón, el cuadro albiazul había sumado otras tres derrotas consecutivas. Hay que remontarse al 19 de enero de 2019 para celebrar el último triunfo del Recreativo fuera de casa.

Aquel día Diego Jiménez le dio al recreativismo la última alegría con un epicentro diferente al Nuevo Colombino. El zamorano logró el tanto de la victoria ante un Talavera que ya por entonces jugaba con nueve hombres en el tiempo de descuento, firmando el último partido victorioso de la era Monteagudo.

La llegada de Claudio coincidió con un desplazamiento, a Don Benito. Allí el Recre perdió 2-0 en el debut del valenciano, que acumula ya seis partidos como visitante en los que solo ha sumado un empate, o lo que lo es lo mismo 1 punto de 18.

Así, el choque ante el Algeciras se convierte en trascendental por un doble motivo. Por un lado, el Recreativo puede pasar de caminar por la medianía a acercarse a la cabeza de la clasificación con fuerza, mientras que, por otro, puede poner fin a una racha poco habitual para el Decano en la categoría de bronce.

El tanto de Seth en el último minuto el pasado domingo ante el Atlético Sanluqueño liberó a la plantilla albiazul, pero también a Claudio Barragán, que se presentó en la sala de prensa del Nuevo Colombino tras el partido con un talante que la preocupación había ocultado en las últimas semanas. El triunfo ante el cuadro gaditano puede ser el punto de inflexión que necesitaba el Recre.

Por si la empresa por sí misma no entrañase la suficiente dificultad desde el punto de vista del Decano, el Algeciras también ha conseguido firmar una secuencia inmaculada de partidos como local en el presente ejercicio. Los campogibraltareños han sumado tres victorias y dos empates y no conocen la derrota en el Nuevo Mirador.

Sobre el verde van a comparecer un equipo que no pierde como local y uno que no gana como visitante, por lo que las quinielas no salen del 1X, pero en el fútbol basta que converjan dos dinámicas como estas para que se produzca el cambio de roles.