Álex Lázaro: "No he pensado en salir, mi cabeza está en el Recreativo"

Álex Lázaro fue uno de los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información realizada ayer en el restaurante El Paraíso de Gonzalo. El guardameta cumple su segunda temporada en Huelva; en la primera no disfrutó de ningún minuto, mientras que en esta lleva 300 (90 en la Liga ante el Badajoz, y en la Copa del Rey 90 en Alicante ante el Hércules y 120 ante el Osasuna).

El meta de Chipiona, al igual que afirmó Nano, no encuentra explicación a la irregularidad del equipo. “Es algo que nos tiene a todos desconcertados; hay muchos partidos en los que estamos bien y de buenas a primeras cambia todo. La situación es jodida, porque entrenamos bien pero no llegan los resultados. Sabes cuál es el problema, lo intentamos solucionar, pero...” y defiende la labor del técnico puesto que “Alberto nos da durante la semana todo lo que tenemos que hacer para ganar”, pero a la hora de la verdad no saben plasmarlo en el campo.

“Sientes rabia e impotencia; el año pasado la dinámica era ganadora, el balón entraba con facilidad y este año no. Cuesta salir de esta situación, pero trabajamos para ello”. “Es evidente que podemos dar más de lo que estamos dando; hay partidos en los que hemos estado muy bien como en la Copa, ante el Cartagena, el segundo tiempo con el San Fernando, pero otros en los que no nos reconocemos, con la primera mitad con el San Fernando o la del otro día con el Villarrobledo”, añade.

Álex Lázaro estuvo recientemente de baja. “Al acabar el entrenamiento me quedé con Quique Rivero; suele lanzar muy bien los penaltis, con poca fuerza pero aguanta hasta el final y es complicado parárselos; ese día lanzó con potencia, no me lo esperaba y me dio en el ojo; estuve cinco horas sin visión y me asusté. Lo que más me duele es que no puede jugar con el Fuenlabrada; luego, con Osasuna sufrimos ese fallo arbitral que determinó la eliminatoria...”.

El año pasado tuvo como compañero a Marc Martínez y ahora a Nauzet, dos grandes. “Yo trato de aprender de todas las personas; ellos dos son muy buenos en su puesto, con una gran trayectoria y me han enseñado mucho”.

El año pasado no jugó y este está teniendo poco protagonismo, lo que requiere de una gran fortaleza mental para no venirse abajo. “Es un poco frustrante, una situación difícil porque estás en el banquillo y no sabes cuándo llegará tu oportunidad; y si te llega, no puedes fallar”. Durante este mercado de invierno “no he pensado en salir, mi cabeza está en el Recreativo y tanto Zamora como Alberto Monteagudo me han dado toda su confianza”.

Sobre el fichaje de Alberto Martín destaca que “en la situación en la que estamos nos pueden venir bien caras nuevas, a todo el que venga para sumar lo vamos a recibir con los brazos abiertos”. Y en este mercado de fichajes, llama poderosamente la atención la llegada de Esteban Granero al Marbella. “La Segunda B se está moviendo con unas cantidades que no parecen lógicas; no sé si triunfará, pero no es lo mismo la forma de presionar en Primera que en 2ª B, donde hay menos espacio y más contacto físico”.

El Decano visita el domingo en Murcia al UCAM “un partido que tenemos que ganar como sea”, ante un rival con las aguas revueltas y que acaba de presentar a su cuarto técnico de la temporada.

En la plantilla, sus mejores amigos con Diego Jiménez y Víctor Barroso. “A Víctor lo conozco desde hace años, me he enfrentado muchas veces a él y la verdad es que le tenía un poco de ganas, pero cuando llegué a Huelva y lo conocí descubrí que es una gran persona, muy buena gente”, comenta con buen humor.

Álex Lázaro, nacido hace 23 años en Chipiona, estudia Dietética y Nutrición;le gusta el cine “soy un fanático de la saga Marvel” y salir a pescar con su padre. Se ha aclimatado bien a Huelva. “Conocía poco la ciudad antes de venir, pero me gusta y a pesar de no jugar estoy feliz aquí; se vive bien, se come bien y tiene buen clima”.